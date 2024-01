Tužilaštvo u Kumanovu objavilo nove detalje saobraćajke u kojoj je učestvovao Đorđe David

„Đorđu Nikoliću su određene mjere sigurnosti – oduzimanje putne isprave i obaveza da se javlja nadležnom Sudu do ispitivanja svih okolnosti saobraćajne nesreće“, navode za „Blic“ iz tužilaštva.

Da podsjetimo, Tužilaštvo Sjeverne Makedonije i prethodno se oglasilo o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Kumanova, u kojoj je učestvovao i Đorđe David i u kojoj je stradala jedna osoba, a više je povrijeđeno.

Prema prvim informacijama, prvo je došlo do sudara dva automobila, „folksvagena polo“ kumanovskih registracija i „folksvagena golf“ skopskih registarskih oznaka. Kako se ističe u saopštenju, do tog sudara je došlo kada je vozač jednog od automobila ušao na auto-put u kontra-smjeru.

„Nakon tog prvobitnog sudara, putnica iz vozila kumanovskih registracija je izašla iz automobila i u tom trenutku na nju je naletio automobil ‘Opel insignia’ srpskih registarskih oznaka. Žena je od udarca zadobila teške povrede od kojih je preminula“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema daljim navodima, rokerova supruga Ana danas je otišla u Sjevernu Makedoniju kako bi bila uz njega.

„Đorđe može da prima posjete u hotelu, tako da je supruga hitno doputovala kako bi bila uz njega. On nije u pritvoru, slobodan je čovjek, ali do petka ne smije da napušta Sjevernu Makedoniju. Otkad se saznalo za ovu tragediju, David prima na stotine poruka podrške, a među prvima su mu se javile i njegove kolege iz žirija muzičkog takmičenja ‘Zvezde Granda’. Oni su mu poručili da im se obrati za sve što mu je potrebno, na čemu im je on veoma zahvalan. Naravno, David je van sebe. Sad mu je još gore nego u nedjelju, ne može da se pomiri sa činjenicom da je ta žena nastradala. Podrška mu baš jako znači i nada se da će se sve dobro završiti“, rekao je izvor za „Kurir“ i dodao:

„Đorđe je samo ponavljao da mu je jako žao zbog svega što se izdešavalo i da u životu nije psa zgazio. Rekao je da će svaku odluku suda prihvatiti i da samo želi da se ova agonija završi“. prenosi n1

