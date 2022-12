Emotivni oproštaji od Massima: Mentore, prijatelju, neka te anđeli čuvaju…

“Počivaj u miru, dragi moj! Neka te anđeli čuvaju”, napisao je Sergej Ćetković.

Dino Jelusić je šokiran. Masimmu je posvetio emotivnu objavu.

“Massimo… Pa je li to moguće? Prijatelju dragi, počivao u miru. Nikako nismo uspjeli realizirati taj duet koji planiramo već dvije godine, toliko smo vremena proveli na telefonu pričajući o životu i svemu šta dolazi i sad ovo. Potpuno sam u šoku. Da mogu vratiti vrijeme, vratio bi se na početak 11. mjeseca i došao na tvoj veliki koncert u Arenu i otputovao dan kasnije. Bio si velik i poseban. Hvala ti na svoj glazbi, podršci i ljubavi. Voli te Dino”, napisao je na Facebooku.

Jacques Houdek poručio je da večeras pjeva u Massimovu čast.

“Dragi prijatelju, predragi kolega Massimo, počivaj u miru Božjem. Večeras ću u Tvojoj Puli pjevati samo za Tebe i Tebi u čast…”, napisao je na Facebooku.

Od Massima se oprostio i Halid Bešlić.

“Dragi prijatelju, neka ti je laka crna zemlja. Porodici iskreno saučešće”, kratko je poručio Massimov kolega Halid Bešlić.

Amel Ćurić napisao je dugi post. Njemu je Massimo bio mentor u takmičenju “X Factor”.

“Dragi moj mentore, dragi moj direktore, prijatelju, umjetniče… Zvao si me prije mjesec dana, javio sam se kratko i rekao da ću te ubrzo nazvati jer sam imao sastanak… To “ubrzo” nikad nije došlo na red. Nisam te uspio nazvati i beskrajno žalim zbog toga… Uvijek kad se čujemo, razgovaramo po dva sata. Zato sam odgađao dok uhvatim vremena, danas ću, sutra ću… Ovo me pogodilo kao nož u srce iz vedra neba. Da smo barem 5 minuta popričali. Da se nasmijemo još bar jedanput. Da mi bar još jednom ispričaš kako ćeš da razvališ koncert za koji se spremaš… Moj mentore… Neka ti je vječna slava i rahmet duši tvojoj umjetničkoj. Dragi ljudi, za drage ljude, prijatelje, vaše najmilije, uvijek nađite vremena. Makar 5 minuta. Neka vam “ubrzo” dođe na red, ma koliko obaveza imali. Nikada ne znate kada ćete se posljednji put smijati sa nekim”, napisao je Amel. prenosi “N1“.

Facebook komentari