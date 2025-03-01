Novi iranski ajatolah najavio kraj američkog vojnog prisustva u regionu

U poruci povodom Kurban-bajrama i hadža, Khamenei je naveo da zemlje regiona više neće služiti kao “štit za američke baze” te da SAD svakim danom gube svoj nekadašnji utjecaj na Bliskom istoku.

Mojtaba Khamenei, koji je naslijedio svog oca Alija Khameneija nakon što je ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara, još se nije pojavio u javnosti. Raniji medijski izvještaji tvrdili su da je teško ranjen i operisan, ali Teheran to nije komentarisao,pišu Vijesti

CENTCOM je saopćio da su napadi na raketne lokacije i brodove koji su navodno postavljali mine izvedeni u “samoodbrani” i da nisu imali cilj narušiti primirje. Iran je to odbacio i optužio SAD za “grubo kršenje primirja” u području Hormozgana.

Iranski mediji javili su o eksplozijama u Bandar Abasu i pogibiji četvorice pripadnika IRGC-a, dok je Revolucionarna garda saopćila da je oborila američki dron i pucala na druge letjelice koje su pokušale ući u iranski zračni prostor.

Istovremeno, britanski centar UKMTO izvijestio je da je tanker kod Omana pogođen eksplozijom, nakon čega je došlo do curenja goriva u more, ali je posada ostala sigurna.

Napetosti rastu dok Iran i Katar u Dohi razgovaraju o mogućem mirovnom okviru. Khamenei je u poruci pohvalio i “Front otpora”, nazivajući Hamasov napad 7. oktobra “Olujom Al-Akse”.

