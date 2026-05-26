Hantavirus se širi među putnicima kruzera: Novi slučaj potvrđen u Madridu

Riječ je o osobi koja je prethodno identificirana kao bliski kontakt prvog zaraženog putnika te se već nalazila u izolaciji i pod medicinskim nadzorom u Centralnoj vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.

Kako su saopćile zdravstvene vlasti, novi slučaj otkriven je tokom rutinskog PCR testiranja. Naveli su i da trenutno nema povećanog rizika za širu populaciju, jer su svi kontakti na vrijeme izolovani u skladu s međunarodnim zdravstvenim protokolima.

Nakon potvrde drugog slučaja, ukupno 12 španskih državljana ostaje u medicinskoj karantini i pod stalnim nadzorom ljekara. Izolacija će trajati ukupno 42 dana, koliko predviđaju međunarodne smjernice za ovu vrstu virusa, javlja Euronews.

Podsjetimo, zaraza hantavirusom otkrivena je među putnicima kruzera MV Hondius, nakon čega su zdravstvene službe pokrenule hitne epidemiološke mjere kako bi spriječile dalje širenje virusa.

Facebook komentari