Financijski horoskop od 25.5. do 31.5.: Bikovi ulaze u važne pregovore, Škorpionima prihodi dolaze pod povećalo!

Sedmica od 25.5. do 31.5.2026. donosi financijsku atmosferu u kojoj se odluke ne bi trebale donositi na brzinu. Sunce u Blizancima naglašava pregovore, informacije, ugovore, račune, dogovore i sitne detalje koji mogu imati velik utjecaj na novčani ishod. Ovo je vrijeme za provjeru rokova, čitanje sitnih slova i usporedbu ponuda prije nego što se preuzme nova obveza.

Početak tjedna može donijeti pritisak oko novca, posla, imovine, kredita, dugova i kontrole. Mars u Biku u napetom odnosu s Plutonom u Vodenjaku upozorava da financijska nadmetanja, tvrdoglave odluke i potezi iz inata mogu skupo stajati. Ondje gdje postoje neriješeni odnosi ili borba za moć, sada je potrebno zaustaviti se i sagledati situaciju hladnije.

Istodobno, Sunce u Blizancima u trigonu s Plutonom pomaže da se prepozna ono što je drugima promaknulo. Pametan razgovor, dobro postavljeno pitanje ili temeljita analiza mogu promijeniti odnos prema novcu. Utjecaj Urana u Blizancima donosi iznenadne informacije, neobične ponude i promjene planova pa stabilnost dolazi kroz prilagodljivost, ali i kroz provjeru svake važne informacije.

Prema kraju radnog tjedna Venera u Raku ulazi u kvadrat sa Saturnom u Ovnu, što naglašava obiteljski budžet, dom, stanovanje, sigurnost i troškove za bližnje. Novac sada traži zrelost, jasne granice i odgovornije odluke. Emocionalna kupnja, pomaganje preko vlastite mjere ili preuzimanje tuđih obveza mogu stvoriti dodatni teret.

Kraj tjedna obilježava puni Mjesec u Strijelcu, drugi puni Mjesec u svibnju/maju. Financijski, on otvara teme većih planova, obrazovanja, putovanja, stranih tržišta, pravnih pitanja i dugoročnog smjera. Merkur je još u Blizancima, pa 31.5. dodatno naglašava razgovore, papire, odluke i pregovore. Njegov ulazak u Raka slijedi 1.6., kada se fokus snažnije premješta na sigurnost, dom, obitelj i emocionalni odnos prema novcu.

Ovan

Ovnovima ovaj tjedan donosi ozbiljan financijski test, ponajprije kroz pitanje osobnih želja, troškova i samokontrole. Novac lako odlazi na ono što djeluje hitno, privlačno ili povezano s dokazivanjem vlastite snage. Mars u Biku aktivira potrebu da se nešto dobije odmah, ali kvadrat s Plutonom upozorava da pritisak, tvrdoglavost i impulzivno trošenje stvaraju nepotreban rizik.

Najvažnije je ne ulaziti u sukobe oko novca. Ako se pojavi rasprava s prijateljem, suradnikom ili osobom iz poslovnog kruga, treba paziti da financijski dogovor ne postane borba ega. Ovo nije tjedan za dokazivanje kroz veće kupnje, rizična ulaganja ni poteze iz inata.

Sredina tjedna traži pažnju prema domu i obiteljskim obvezama. Mogu se otvoriti troškovi vezani uz stanovanje, roditelje, djecu ili privatne planove koji traže više novca nego što se isprva činilo. Kraj tjedna donosi jasniji pogled na budućnost. Putovanja, edukacije i veći profesionalni planovi dolaze u fokus, ali samo ono što ima čvrstu računicu zaslužuje Vaš novac.

Bik

Bikovi su pod jakim pritiskom jer se Mars nalazi u njihovu znaku, a napet odnos s Plutonom aktivira temu kontrole, statusa, karijere i financijske sigurnosti. Ovo je tjedan u kojem ćete jasnije vidjeti koliko vrijedi Vaš rad, koliko energije ulažete i gdje se od Vas očekuje više nego što je pošteno.

Financijski, razdoblje traži oprez u odnosu prema autoritetima, šefovima, institucijama i većim sustavima. Ako razgovarate o plaći, novom poslu, naknadi ili odgovornostima, ne ulazite u pregovore nespremni. Brojke moraju biti jasne, argumenti uredni, a zahtjevi realni.

Venera u Raku donosi naglasak na razgovore, dogovore, dokumente i obiteljske odluke. Kvadrat sa Saturnom pokazuje da neke informacije kasne ili da nećete odmah dobiti odgovor koji priželjkujete. To nije razlog za paniku. Kraj tjedna otvara temu zajedničkog novca, kredita, poreza, dugova ili imovine. Pun Mjesec u Strijelcu traži iskren pogled u sve ono što dijelite s drugima, osobito ako se o tome predugo šutjelo.

Blizanci

Blizanci ulaze u tjedan s pojačanom mentalnom aktivnošću, ali i s mnogo unutarnjeg pritiska. Sunce je u Vašem znaku pa imate više vidljivosti, kontakata i prilika za razgovore, pregovore i poslovne dogovore. Ipak, početak tjedna pokazuje da iza kulisa postoji nešto što treba pažljivo razmotriti prije nego što donesete financijsku odluku.

Ne žurite s potpisima, kupnjama, ulaganjima ili obećanjima. Mars i Pluto otvaraju skrivene napetosti, pa je moguće da tek naknadno shvatite što neki dogovor doista nosi. Ako nešto djeluje previše komplicirano, netransparentno ili emocionalno nabijeno, uzmite odmak.

Sredina tjedna stavlja naglasak na vlastiti novac, prihode i osjećaj vrijednosti. Venera u Raku želi sigurnost, ali Saturn traži granicu. To znači da ne treba pristajati na manje samo zato da bi dogovor opstao. Kraj tjedna s punim Mjesecom u Strijelcu naglašava poslovne partnere, klijente, ugovore i suradnje. Jedan odnos pokazuje stvarnu vrijednost, a drugi jasno otkriva gdje više nema prostora za iluzije.

Rak

Rakovi će ovaj tjedan najviše razmišljati o sigurnosti. Venera je u Vašem znaku, što Vam daje bolji osjećaj za vrijednost, ljude i ono što želite sačuvati. No kvadrat sa Saturnom pokazuje da se financijska sigurnost sada gradi kroz ozbiljne odluke, a ne kroz popuštanje tuđim pritiscima.

Početak tjedna može donijeti napetost u krugu prijatelja, suradnika, timova ili zajedničkih planova. Ako se novac miješa s prijateljstvom, idealima ili grupnim projektom, treba postaviti jasna pravila. Ne dopustite da nečiji pritisak postane Vaša obveza.

Na poslovnom planu moguće je da se otvori pitanje odgovornosti, rokova ili odnosa s nadređenima. Ako očekujete priznanje, povišicu ili bolji tretman, sada se vidi koliko je situacija realna. Kraj tjedna donosi pun Mjesec u Vašem polju rada, rutine i svakodnevnih obveza. Vrijeme je da jasno sagledate koliko Vam se neki posao isplati, koliko energije troši i što u rasporedu treba promijeniti da bi financije bile stabilnije.

Lav

Lavovima ovaj tjedan aktivira os karijere, ambicija, partnerstva i dugoročnih ciljeva. Mars u Biku snažno pokreće poslovne teme, ali njegov kvadrat s Plutonom upozorava na napete odnose s važnim ljudima. To mogu biti šefovi, klijenti, partneri ili osobe koje imaju utjecaj na Vašu poziciju.

Financijski, ovo nije vrijeme za ulazak u borbu za dominaciju. Ako želite bolju poziciju, veću zaradu ili vidljiviji projekt, trebat će Vam strategija, a ne pritisak. Netko može testirati Vaše granice, ali odgovor treba biti promišljen.

Sredina tjedna donosi troškove ili brige koje se događaju u pozadini. Venera u Raku u kvadratu sa Saturnom može otvoriti pitanje skrivenih izdataka, starih obveza, zdravstvenih troškova ili nečega što više ne želite odgađati. Kraj tjedna ipak donosi kreativniji ton. Pun Mjesec u Strijelcu može osvijetliti projekt, talent, dodatni prihod ili ideju koja ima potencijal, ali zahtijeva realan plan prije većeg ulaganja.

Djevica

Djevice ovaj tjedan ulaze u razdoblje snažnog poslovnog preispitivanja. Sunce u Blizancima aktivira karijeru, ugled, ciljeve i profesionalnu komunikaciju. Pregovori, sastanci, dogovori i odluke o smjeru rada sada imaju veliku težinu. Ipak, Mars u Biku u kvadratu s Plutonom pokazuje da se ne treba zalijetati u planove koji traže previše resursa, vremena ili povjerenja.

Troškovi vezani uz obrazovanje, putovanja, pravne teme ili međunarodne poslove mogu porasti. Prije nego što uložite novac u širenje znanja, tržišta ili poslovnog dosega, provjerite što dobivate konkretno. Velike ideje vrijede samo ako su izvedive.

Sredina tjedna donosi triježnjenje u odnosu prema prijateljima, grupama i zajedničkim projektima. Ako netko očekuje Vaš novac, vrijeme ili stručnost bez jasnog dogovora, postavite granice. Pun Mjesec u Strijelcu na kraju tjedna vraća pozornost na dom, obitelj i privatni temelj. Financijski mir ovisit će o tome koliko ste spremni urediti ono što se odnosi na stanovanje, obiteljske troškove i dugoročni osjećaj sigurnosti.

Vaga

Vagama ovaj tjedan donosi važan financijski uvid kroz zajednički novac, dugove, kredite, nasljedstva, poreze ili ulaganja. Mars u Biku aktivira sve ono što dijelite s drugima, a kvadrat s Plutonom traži oprez prema riziku. Ako postoje neriješeni financijski odnosi, sada će se jasnije vidjeti tko preuzima odgovornost, a tko izbjegava konkretan dogovor.

Ne ulazite u veća ulaganja zbog tuđeg nagovora. Također, ne pristajte na financijski pritisak samo zato da biste održali mir. Vama je prirodno tražiti ravnotežu, ali ovaj tjedan traži čvršći stav.

Venera u Raku stavlja naglasak na karijeru, status i javnu sliku, dok kvadrat sa Saturnom donosi ozbiljan ton u poslovnim odnosima. Moguća su kašnjenja, stroži uvjeti ili potreba da se jasno definiraju obveze. Kraj tjedna s punim Mjesecom u Strijelcu donosi važne razgovore, odluke, dokumente ili vijesti. Ono što čujete može Vam pomoći da donesete pametniji financijski potez.

Škorpion

Škorpionima ovaj tjedan snažno aktivira odnose, ugovore, partnerstva i dogovore koji imaju financijsku težinu. Mars u Biku nalazi se nasuprot Vašem znaku pa drugi ljudi sada igraju važnu ulogu u Vašim odlukama. Kvadrat s Plutonom otvara napetosti oko kontrole, doma, obitelji ili privatne sigurnosti.

Ako se financije miješaju s partnerstvom, stanovanjem ili obiteljskim pitanjima, treba govoriti otvoreno. Šutnja sada stvara veći pritisak. Ovo je tjedan u kojem se vidi što je pošteno, što je održivo i tko zaista stoji iza dogovora.

Venera u Raku donosi bolji osjećaj za dugoročni smjer, ali kvadrat sa Saturnom traži disciplinu u svakodnevnom radu. Neće biti dovoljno imati dobru ideju. Trebat će raspored, rokovi i jasna računica. Pun Mjesec u Strijelcu na kraju tjedna osvjetljava Vaš novac, prihode, cijene i osobnu vrijednost. Vrijeme je da ozbiljno sagledate koliko naplaćujete, koliko trošite i gdje morate prestati podcjenjivati vlastiti rad.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan donosi važno financijsko buđenje kroz posao, svakodnevne obveze i odnos prema vlastitoj energiji. Mars u Biku aktivira rutinu, radne navike i zadatke koji traže upornost. Kvadrat s Plutonom upozorava na iscrpljujuće rasprave, pritiske u komunikaciji i odluke koje se donose pod stresom.

Financijski rezultat sada ovisi o disciplini. Ako radite više, a ne vidite jasnu korist, vrijeme je da preispitate strukturu. Ako trošite na sitnice jer ste umorni, nervozni ili pod pritiskom, brojke će to brzo pokazati.

Sredina tjedna stavlja naglasak na zajednički novac, kredite, dugove, poreze i tuđu podršku. Venera u Raku traži sigurnost, Saturn traži odgovornost. Ne preuzimajte obvezu za koju nemate jasan plan vraćanja. Kraj tjedna donosi pun Mjesec u Vašem znaku, snažan trenutak osobne jasnoće. Vidjet ćete što želite zadržati, što prerasta Vaše mogućnosti i koji financijski smjer više nema smisla odgađati.

Jarac

Jarcima ovaj tjedan donosi ozbiljan odnos prema novcu, ali i potrebu da prepoznaju gdje se troši na zadovoljstvo, ljubav, djecu, hobi ili projekt koji traži više ulaganja. Mars u Biku aktivira kreativni i osobni dio života, no kvadrat s Plutonom stavlja snažan naglasak na Vaš sustav vrijednosti i vlastite prihode.

Ako ulažete u nešto što volite, tražite jasnu mjeru. Ako se otvara prilika za dodatnu zaradu kroz talent, kreativni rad ili osobni projekt, pristup mora biti profesionalan. Emocija može otvoriti vrata, ali računica ih drži otvorenima.

Venera u Raku naglašava partnerstva i poslovne odnose, dok kvadrat sa Saturnom u Ovnu može donijeti napetost između privatnih obveza i poslovnih dogovora. Netko može očekivati više podrške nego što sada možete dati. Kraj tjedna donosi pun Mjesec u Vaše polje završetaka, tišine i povlačenja. Financijski gledano, to je trenutak za zatvaranje starih troškova, prekid nepotrebnih obveza i mirniju pripremu za lipanj/jun.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi pritisak u temama doma, obitelji, nekretnina, privatnih obveza i unutarnje sigurnosti. Mars u Biku aktivira ono što se odnosi na stanovanje i obiteljsku bazu, dok kvadrat s Plutonom u Vašem znaku pojačava osjećaj da morate nešto prelomiti. Važno je da odluka ne bude donesena iz ljutnje ili potrebe da odmah povratite kontrolu.

Financijski, pazite na troškove vezane uz dom, popravke, selidbu, imovinu ili obiteljske zahtjeve. Neki izdaci mogu biti opravdani, ali ne moraju svi biti hitni. Prije većeg plaćanja tražite drugu ponudu, dodatnu procjenu ili barem jedan dan odmaka.

Venera u Raku stavlja naglasak na posao i dnevne obveze, ali kvadrat sa Saturnom upozorava na komunikaciju. Nejasan dogovor sada lako stvara problem. Kraj tjedna s punim Mjesecom u Strijelcu donosi naglasak na prijatelje, grupe, publiku i buduće planove. Neki kontakt može otvoriti korisnu priliku, ali samo ako znate što konkretno nudite i što tražite zauzvrat.

Ribe

Ribama ovaj tjedan donosi snažan naglasak na komunikaciju, dogovore, kratke rokove, dokumente i odluke koje se tiču novca. Mars u Biku ubrzava misli i razgovore, ali kvadrat s Plutonom upozorava da ne treba ulaziti u rasprave koje iscrpljuju i ne vode stvarnom rješenju.

Financijski, budite vrlo pažljivi s porukama, ugovorima, računima, narudžbama, online kupnjama i dogovorima “na riječ”. Sve treba imati trag. Ako nešto nije jasno, pitajte odmah. Ako netko izbjegava konkretan odgovor, to je dovoljan znak za oprez.

Venera u Raku daje podršku kreativnim poslovima, osobnim projektima i svemu što radite s većim osjećajem, ali kvadrat sa Saturnom traži financijsku disciplinu. Nemojte podcijeniti trošak projekta koji Vam je drag. Kraj tjedna donosi pun Mjesec u Strijelcu i snažan fokus na karijeru, ugled i dugoročni smjer. Ono što se sada pokaže u profesionalnom životu pomoći će Vam da jasnije vidite gdje se isplati ulagati trud, a gdje je vrijeme za zreliji zaokret.

Suzana Dulčić/ATMA

