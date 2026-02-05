Nada Topčagić u kontejneru našla sliku vrijednu 15.000 eura

Pjevačica odgovara na svako pitanje, a jednom prilikom je sama govorila o tome da ima “hobi” da kopa po kontenjerima.

Sada, je u potkastu kod Bokija 13, progovorila o momentima kada je kopala po kontenjeru i izvukla umjetničku sliku vrijednu 15.000 evra.

“Prolazim ja pored jednog kontenjera i vidim jednu sliku. Razmišljam kako da nosim tu sliku, velika slika. Kako ću da nosim tu sliku, ogromna slika…Uzmem ja sliku stavim ispod kontenjera, pa odvedem Badžu (psa) da se prošeta kroz ceo grad, vratim se, uzmem sliku i odnesem je na procenu, a ona vredi 15.000 evra. Znaš ti kakve sam ja stvari uzela vrednih iz kontenjera. Pa to u svetu svi rade! Imam jednu kofu koju sam isto našla na istom mestu, kofa pravljena 1948. Ali ne skupljam ja svašta, odmah ja to vidim šta je dobro, a šta nije”, rekla je Nada I dodala a je sliku prodala za za 15.000 evra, prenosi Pink.

Kako je ispričala, sve što nađe na ulici ponese i čuva u svom podrumu.

“Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga”, iskreno je rekla pjevačica kroz smijeh.

Nada ne nastupa toliko često, a kako kaže ona i njen suprug Zlatko žive od izdavanja nekretnina koje su stekli dugogodišnjim radom.

“Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše. Moja sestra živi pedeset godina u Nemačkoj, vraća se u Srbiju da prezimi, jer je tamo teško. Ne žalim se, samo da smo zdravi. Snalazim dobro”, dodala je.

Facebook komentari