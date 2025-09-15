“RAZBIJESNIO SAM SE PRIJE UDESA” – Darko Lazić prvi put otkrio šta je prethodilo saobraćajnoj nezgodi: “To me je najviše pogodilo”

Kako je otkrio, sa Katarinom se te noći nije posvađao, već je bio iznerviran zbog drugih stvari…

Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan kćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić.

Ipak, pjevač se osvrnuo i na nezgodu koju je nedavno izazvao.

– Svako ko je rekao nešto za mene nakon udesa, rekao je za moje dobro. Niko me nije pljunuo, svi su me kritikovali za moje dobro. Sa svim kolegama imam dobar odnos, tako da nisam to shvatio na negativan način. Neki su pametovali sa izjavama, ali ne zameram ni to – rekao nam je Darko i dodao:

– Najviše su me pogodila nagađanja da smo se Katarina i ja posvađali saobraćajne nezgode. Istina je da sam se bio razbesneo, ali ne na Kaću, već zbog nekih drugih stvari koje sada nisu bitne. Mislim da ne postoji sila na ovom svetu koja može da pokida ljubav između Kaće i mene. Iako dođe do toga, posvađamo se kod kuće.

“Nismo zvali puno ljudi”

– Svadba je bila posebna, ali mislim da će se i ovom slavlju pričati. Nismo zvali puni ljudi, bilo je sve na brzinu. Razmišljali smo da li uopšte da pravimo, ali smo se odlučili da obeležimo. Najbitnija mi je večeras porodica, moja svetinja. Ne želim da mi neko koga nisam pozvao zameri, jer zaista nisam stigao u celoj ovoj situaciji koja se prethodno desila – rekao je Lazić za Alo.

