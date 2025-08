TRI MESECA NAKON SVADBE TEA TAIROVIĆ OTKRILA SVE O ODNOSU SA SUPRUGOM: “Borimo se…”

Iako se sa publikom već godinama druži gotovo svakodnevno, Tea nije krila da pred svaki nastup ima tremu za koju je pronašla uspješno rešenje.

– Iako izgledam samouvereno i jako, to je samo prividno, budući da imam određene nesigurnosti. Pred svaki nastup osetim tremu koje se oslobađam tek nakon što se raspevam. Svakako da imam samopouzdanje, ali uvek mislim da nisam dovoljno dobra. Ipak, jedna moja saradnica mi je rekla da je bina moje jedino prirodno stanište. Divim se ljudima koji misle da su savršeni, a sa druge strane sumnjam u njihovu inteligenciju jer svaki iole normalan čovek donekle sumnja u sebe – rekla je Tea, pa otkrila kako suprug Ivan komentariše njene nastupe.

– Ne kritikuje me, smatra me savršenom. Bitno mu je da sam dobro, da sam zdrava i to je sve. Trenutno nas je snašao neki virus, borimo se. Ceo tim je bolešljiv, ali svake godine je ista priča. Inače mi se dešava da imam jake upale posle nastupa, upravo zato što su energični. Nakon nedavnog nastupa u Igalu me je sve život bolelo, nisam mogla da se pomerim.

Tea Tairović nedavno je izgovorila sudbonosno “da” svom izabraniku Ivanu Vardaju, a venčanje je bilo u opuštenoj varijanti, te nije želela da pravi pompu oko svenčane ceremonije Foto: Printscreen Pink

Budući da kamere već godinama prate svaki njen korak, Tea je otkrila kakva je privatno.

– Trudim se da budem dobra i supruga i ćerka i prijatelj, ali sam zato katastrofalna domaćica. Ne podnosim da perem sudove, ali zato sa suprugom delim sve kućne poslove. Ono što nikako ne volim su bube i komarci, njih Ivan rešava – zaključila je Tea, prenosi kurir

