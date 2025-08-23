Bomba iz New Yorka: Žena će trenirati Novaka Đokovića?! Čuvena teniserka dobila ponudu…

Monika Seleš postaje uskoro trener Novaka Đokovića. Tako glase najnovije vijesti iz New Yorka i nema sumnje da će one izazvati lavinu reackija.

Srpski as je upitan pred početak US opena o mogućnosti da neka bivša teniserka zauzme mjesto trenera u njegovom boksu.

– Ne smijem ništa da kažem. Nešto sam mućkao, pričao… Bićete obaviješteni – kratko je, uz osmijeh, rekao Novak.

Uslijedilo je i pojašnjenje:

– Obavili smo inicijalne razgovore… To je više na emotivnoj strani, nego što ja želim nešto toliko dugoročno. Više je to nešto što bi meni mnogo značilo. Mislim da je jasno o kome je riječ, ali hajde, neću da izgovaram ime naglas, da ne bih prerano to radio, ako uopšte dođe do toga. Imali smo interesantne razgovore – zaključio je Novak.

O čemu i o kome se radi?

Upravo kao što Novak kaže – jasno je. Monika Seleš je u Đokovićevim planovima! Najbolji teniser svih vremena bi rado vidio čuvenu Novosađanku u svom boksu, a od njenih planova značiće i odgovor na ponudu koju je dobila od Novaka.

Nema sumnje da bi ova potencijalna saradnja bila izuzetno zanimljiva i predstavljala bi spoj koji bi mogao da donese rezultate i u kasnoj fazi Đokovićeve karijere, piše Kurir.

