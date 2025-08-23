Glumica Mili Bobi Braun i Džejk Bondžovi prvi put u javnosti s bebom nakon objave da su postali roditelji

Glumica Mili Bobi Braun (Millie Bobby Brown) i njen suprug Džejk Bondžovi (Jake Bongiovi), sin legendarnog muzičara Džona Bon Džovija (Jon Bon Jovi), prije dva dana iznenadili su i oduševili svoje fanove objavom na Instagramu.

Naime, njih dvoje postali su roditelji.

– Ovog ljeta usvojili smo našu slatku djevojčicu. Više smo nego uzbuđeni krenuti s ovim poglavljem roditeljstva u miru i privatnosti. A onda ih je bilo troje. S ljubavlju, Mili i Džejk Bondžovi – objavili su na društvenim mrežama.

Samo dan kasnije, par je snimljen u javnosti u šetnji s kćerkicom.

U ležernom izdanju, bez trunke holivudskog glamura, uživali su u jednostavnim trenucima porodičnog života dok su šetali s djevojčicom u kolicima.

Inače, Mili i Džejk vjenčali su se prošle godine, a medeni mjesec proveli su u Hrvatskoj.

