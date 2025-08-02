Bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje Lige prvaka, a sada ga trener prekrižio: Pogledajte njegov oproštaj od PSG-a

Golman Pari Sen Žermena i kapiten reprezentacije Italije Đanluiđi Donaruma (26) neočekivano je otpisan iz kluba, iako je prošle sezone imao veliku ulogu u osvajanju trostruke krune, uključujući i Ligu prvaka kao najveći uspjeh.

Trener Luis Enrike objasnio je odluku riječima:

– Donaruma više nije dio ekipe i to je moja odluka.

Dodao je da je Điđi jedan od najboljih golmana na svijetu, ali da želi drugačiji tip golmana. Kao zamjenu je doveo tri godine mlađeg Lukas Ševalijea iz Lila, za kojeg je plaćeno 40 miliona eura.

Donaruma je, prema navodima, bio u šoku kada je prije dvije sedmice saznao da na njega više ne računaju, ali je ubrzo počeo pregovore sa zainteresovanim klubovima. Najbliži njegovom potpisu je Mančester Siti, a interes pokazuju i Arsenal te Mančester Junajted. Prije odlaska oprostio se od saigrača i navijača nakon četiri godine provedene u Parizu.

Emotivna scena dogodila se poslije ligaške utakmice protiv Anžea, kada je Pari Sen Žermen slavio 2:0. Donaruma je, praćen igračima, prišao tribini na kojoj su bili najvatreniji navijači. Dok su oni skandirali njegovo ime, saigrači su stajali iza njega i potom ga okružili, a on je bio vidno ganut.

Donaruma je u PSG stigao 2020. godine kao slobodan igrač iz Milana. Klub napušta godinu dana prije isteka ugovora, a njegova tržišna vrijednost, prema Transfermarktu, procjenjuje se na 40 miliona eura.

