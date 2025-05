Operisana Luna Đogani

Kako je i Luna Đogani priznala, o tome nije želela da priča javno, a sve se odigralo u prošlih mjesec dana.

“Ne volim da delim neke stvari, ali eto sada ću ispričati. Pre nekih mesec dana mi se nešto promenilo na carskom rezu i počelo je jako da me boli. Bukvalno se desilo preko noći, nisam mogla da funkcionišem, ni sa decom ni oko kuće, ni da se saginjem, sednem, legnem”, počela je Luna, pa nastavila:

“Prvo sam otišla kod ginekologa, koji me je poslao kod hirurga, a to je hirurg kod kog sam bila kada sam imala tumor na dojci, on mi je to tada odradio najbolje što je mogao i jako je dobar doktor. Ispričala sam mu šta se dešava, da ne mogu da funkcionišem normalno i da on to pogleda ultrazvukom. Mislila sam da je u pitanju kila, jer je tako izgledalo, kao neka izbočina iznad reza na stomaku.

Ona je potom otišla kod drugog lekara, koji je utvrdio da nije kila u pitanju, već da Luna ima ginekološki problem.

“Pogledali su me ultrazvukom i otkrili su mi endometriozu na materici. Sa hirurgom sam doška do rešenja da se to operiše i tako smo to i uradili. Pre dve nedelje sam imala operaciju, to je bila sreda, otišla sam ujutru, operisana sam, provela dan i noć i ujutru sam se vratila kući. Nije mi bilo prijatno što su morali da mi otvaraju deo reza, ali kroz njega su izvadili to nešto. Na kontroli mislim da ću saznati šta mi je to bilo, da li je ta endometrioza ili nešto drugo, jer je i to bilo moguće”, kazala je ona, prenosi Telegraf.

Luna Đogani je potom ispričala da je imala konce nakon operacije, zbog čega joj je bilo teško, nije mogla da se preterano kreće ni da podiže ćerke, ali i priznala da joj je Marko veoma pomogao, kao i njeni roditelji.

“Sedam dana nisam mogla najbolje da se krećem, ali otkako su mi skinuli konce, ja sam oživela. I dalje imam bolove, ali će na ultrazvuku videti da li je sve u redu. Nisam imala potrebu da pričam o ovome, ne volim da kukam, a ni da se zna previše o tome. Uvek ima gorih stvari, zato je važno da se na vreme ide na pregled i proveravati svoje telo”, rekla je ona u vlogu na Jutjub kanalu koji imaju njen suprug i ona.

Nakon kontrole, Luna je otkrila da joj je sve u redu, ali da joj nalazi još uvek nisu stigli, te da i dalje ne zna šta je tačno bio problem.

Facebook komentari