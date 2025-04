Džejla Ramović otkrila čime bi se bavila da nije pjevačica

Nekadašnja pobjednica „Zvezda Granda“ je priznala da je oduvijek težila ka tome da postane pjevačica, ali da je usput spoznala koja još interesovanja ima.

– Moguće da bi to bio modeling, uglavnom neka slikanja, kamere, to volim. Nisam nikada razmišljala tako o tome, isključivo je uvijek bila muzika, mikrofon i i scena, ali vremenom sam shvatila da volim sve što je usko povezano sa tim- otkrila je Džejla koja je već postala ambasador pojedinih brendova.

S obzirom na ljepotu kojom opčinjava, na šalu novinara da bi bila idealna manekenka, odgovorila je kroz osmiijeh.

-Istina, ali ne znam. Meni je fokus na muzici, bez obzira koliko volim kamere i da poziram. Uvijek se opredijelim za nastupe i muziku, to je moja najveća ljubav. Ja stvarno uživam u svom poslu i bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svetu,pišu Vijesti

Džejla je nedavno za Grand priznala i da joj nedostaju zajednički trenuci sa porodicom.

-Kada sam kod kuće sa porodicom u bilo kom gradu, a na dosta smo lokacija, to je meni najveći pokretač. Najveća mi je motivacija kada vidim kakvu porodicu imam, kakvu pozadinu imam, kave imam sestre i roditelje. To me najviše ispunjava i mnogo volim da provodim vrijeme sa njima. A kako sam mnogo udaljena i kako ih ne viđam često, sve više i više cijenim te momente kada smo na okupu, jer je to ono gdje se ja osjećam najbolje – zaključila je Džejla.

