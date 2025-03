Kako žiri Zvezda Granda ocjenjuje kandidate? Šejla Zonić sve nasmijala videom

Tako je, odglumivši dvije različite situacije – interpretaciju jedne ste pjesme sa malo drukčijim scenskim nastupima, pokazala kakvi bi komentari uslijedili, a oni su se razlikovali od “Sve mi to nekako savršeno zvuči, ali nije mi to pitko, nema mi tebe, sve je savršeno, ali…” do “To je to, to je ta energija, to je ta emocija, zvijezda je rođena”.”Video koji sam htjela snimiti i objaviti prošle godine, ali nisam smjela” navela je šaljivo Šejla u opisu videa.



Također je naglasila kako je video isključivo šaljivog i zabavnog karaktera, te da nema namjeru da nekog uvrijedi ili prozove,pišuVijesti

“Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna”, zaključila je na kraju, a odmah su joj se javili i pratioci koje je nasmijala do suza.

“Sve dok šakom od stol ne udari nema prolaza ni pjevača. Najjača naša”, “Sad mi je jasno zašto ti je trebao novi mikrofon na turneji”, pisali su joj u komentarima.

