Nova politička slika Federacije: Šta su pokazali izbori?

U ranije objavljenom tekstu o usporedbi rezultata izbora za Parlament Federacije BiH 2022. i 2026. godine napravili smo grešku prilikom obrade podataka.

Naime, u rezultat za 2022. godinu uračunali smo i glasove pristigle putem pošte te glasove mobilnih timova, dok ti glasovi nisu bili obuhvaćeni trenutno dostupnim rezultatima za 2026. godinu.

Rezultati izbora za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju značajne promjene u podršci političkim strankama u odnosu na izbore održane 2022. godine.

Prema trenutno dostupnim podacima, SDA i SDP su povećale rezultat iz prethodnog izbornog ciklusa, dok je najveći rast ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

SDA je 2022. godine osvojila 229.103 redovna glasa, a četiri godine kasnije 229.319 glasova. To je rast u broju glasova, ali je procentualno rezultat još značajniji, jer je SDA sa 24 porasla na 30 posto glasova, zahvaljujući nešto slabijoj izlaznosti.

SDP BiH je sa 126.734 glasa iz 2022. pao na 115.340 glasova. Ali s obzirom na manju izlaznost, SDP je procentualno porastao sa 13 na 15 posto, čime je poveća broj mandata u Predstavničkom domu PFBIH.

Značajniji pad zabilježio je HDZ BiH. Ova stranka je 2022. osvojila 125.351 glas, dok je 2026. dobila 101.473 glasa. HDZ je tako izgubio 23.878 glasova, a u procentima u odnosu na prošle izbore zadržao se na 13 posto.

Najveći rast ostvarila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu. SBiH je sa 35.539 glasova iz 2022. porasla na 67.415 glasova. SBIH je procentualno najviše porasla, to jeste sa 3,74 posto 2022. na 9 posto na izborima ove godine.

Narod i Pravda je 2022. imao 65.588 glasova, a 2026. godine 48.801 glas. NiP je izgubio 16.787 glasova.

Jedan od najvećih padova zabilježila je koalicija DF/GS. Sa 102.381 glasa iz 2022. pala je na 45.115 glasova. DF/GS je među posmatranim političkim opcijama izgubio najveći broj glasova u apsolutnom iznosu,pišu Vijesti

Radi usporedbe rezultata NES-a i PDA, njihovi pojedinačni rezultati iz 2022. godine su objedinjeni. NES je tada osvojio 41.022, a PDA 18.108 glasova, što je ukupno 59.130. Zajednička lista NES/PDA 2026. godine osvojila je 31.190 glasova, odnosno 27.940 glasova manje.

Naša stranka je sa 49.157 glasova pala na 28.782 glasa. Izgubila je 20.375 glasova.

Najmanji pad zabilježio je HDZ 1990. Ova stranka je sa 25.831 pala na 24.650 glasova, što je 1.181 glas manj. SBB je 2022. godine osvojio 27.078 glasova, dok je 2026. dobio 9.712 glasova.

Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad pala je sa 17.897 na 8.300 glasova.

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