Novi dečko Milice Todorović bogati biznismen iz Zagreba: Mjesecima jurio pjevačicu, druži se sa poznatim beogradskim zlatarom

Kako piše Kurir, u pitanju je uspešan biznismen iz Zagreba koji često boravi u Srbiji. On je mesecima pokušavao da zavede popularnu pevačicu i u tome je uspeo. Miličin izabranik, s kojim je pola godine u vezi, druži se sa čuvenim beogradskim zlatarom Nebojšom Bojovićem.Mario je mnogo dobar dečko. Ako se ne varam, isto je godište kao Milica. Takođe je veoma uspešan u poslovima kojima se bavi. Milica mu je bila omiljena pevačica i na sve načine je preko prijatelja pokušavao da stupi u kontakt s njom. Kad se to desilo, zaljubio se na licu mesta. Ona je šaljivdžija, vesela i uvek nasmejana i to mu se posebno sviđa. Kad su se upoznali, smejali su se satima. Od tada se ne razdvajaju, ali Milica vodi računa o svom emotivnom životu, pa se s njim još uvek nije pojavila u javnosti. Ovog puta želi privatnost da sačuva samo za sebe – tvrdi izvor blizak muzičkoj zvezdi.Prema njegovim rečima, Mario voli brze, luksuzne automobile, kao i putovanja na egzotične destinacije,piše Pink

Facebook komentari