Dijeta Tanje Savić uz pomoć koje je liniju dovela do savšenstva: Jedna namirnica je presudna

„Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokove od voća i povrća, ali nisam mogla izdržati a da ne stavim ništa od hrane u usta. Cijeđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu… Naravno, sve to bez hljeba. To je presudno. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donijelo rezultate,“ ispričala je Tanja.

Tanja je također otkrila da se kao i većina žena goji najviše u predjelu stomaka: „Čim nabacim koje kilo, odmah mi se poveća stomak i to me nervira. Konačno sam uspjela da ga skinem! Sada nigdje nemam višak.“

Dijeta Tanje Savić bila je pravi spas kada se pjevačica ugojila tokom karantina, o čemu je svojevremeno govorila. „Tada sam se baš bila ubucila, pošto nisam nastupala, već sam samo sjedila kod kuće. Smetalo mi je što sam se ugojila, pogotovu kada bih se pogledala u ogledalo i vidjela da ‘kipi’ na sve strane. Čim sam krenula da nastupam, smršala sam, a sada više nemam ni salo na stomaku.“

Pjevačica ne skriva da je pravi gurman i da voli da pojede nešto što nije preporučljivo za vitku figuru. „Mora čovjek nekad sebi da da oduška. Dešava mi se da klopam baš pred nastup, a to nije baš pametno. Budu mi gladne oči, pa se prejedem i onda jedva pjevam,“ rekla je Tanja.

„Baš sam se stesala u tom dijelu tijela i prezadovoljna sam kako izgledam. Skona sam gojenju, pa moram s vremena na vrijeme da regulišem ishranu, kako bih održavala vitku liniju,“ dodala je pjevačica, Prenosi Novi.

