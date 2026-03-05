Tony Cetinski šokirao potezom: ‘Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška… ‘

Tony Cetinski mnoge je zatekao tekstom koji je objavio nekoliko sati prije večerašnjeg koncerta u dvorani “Spenes” u Novom Sadu, povodom 8. marta, u kojoj je poručio kako se nalazi pred jednom od težih odluka u karijeri te zatražio mišljenje publike o tome treba li uopće nastupiti, zbog ratnih uspomena koje ta dvorana nosi.

Njegovu objavu prenosimo u nastavku:

– Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije.

Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniocima – koji su u toj dvorani prolazili kroz veoma teške trenutke. Kao čovjeka koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoje osobe koje su u ratu izgubile muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno, iako podržavaju svaku odluku koju donesem.

Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje ‘Samoljubav’. Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 posto energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete.

Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno. Šta vi mislite – treba li koncert održati ili ne? Ako smatrate da treba, napišite zašto. Ako mislite da ne treba, također napišite svoje razloge. Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima. Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti – napisao je Tony.

Njegova objava uslijedila je nakon apela udruženja hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata, koji su u petak pozvali hrvatske muzičare da otkažu ili premjeste koncerte u dvorani Spens. Udruženja su na konferenciji za novinare u Zagrebu istakla kako je ta dvorana, nakon okupacije Vukovara 1991. godine, služila kao logor za hrvatske branitelje i civile.

Odluka je pala

Uskoro nakon toga Cetinski je objavio novi post, u kome je poručio da je – odluka pala! Koncert se neće održati!

– Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati.

U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumijeti, a ne osuditi.

Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio.

Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno.

Povrat ulaznica može se izvršiti od 9.3. na gigstix.com

Hvala svima na razumijevanju – poručio je Tony Cetinski.

