Objavljena fotografija Halida Bešlića iz JNA: Kako je period iz vojske uticao na karijeru

Na društvenim mrežama danas je objavljena rijetka fotografija Halida Bešlića iz 1977. godine, nastala tokom njegovog služenja vojnog roka u JNA. Ovaj period svog života Bešlić je i ranije spominjao, ističući da mu je boravak u vojsci imao veliku ulogu u razvoju njegove muzičke karijere.



– Bio sam u Obrenovcu u vojsci i igrom slučaja bio sam miljenik kapetana Vlahovića, koji je bio zadužen za sport i muziku. Njemu sam otpjevao jednu crnogorsku pjesmu “Napuni čaše đevojko lijepa da se junaci napiju, ne žali vina ljepoto moja za našu staru družinu”. Sav oduševljen mi je rekao: “Ti moraš pjevati u garnizonu, jedini ti je problem što ćeš uvijek morati tu pjesmu pjevati”, ispričao je Bešlić u jednom ranijem razgovoru.

Kako je naveo, vrijeme provedeno u JNA iskoristio je za intenzivno vježbanje pjevanja, a po povratku iz vojske osjetio je da je stekao dovoljno samopouzdanja i iskustva da započne nastupe u kafanama, što je kasnije otvorilo put njegovoj bogatoj muzičkoj karijeri.

Objavljena fotografija još jednom je podsjetila na manje poznate detalje iz života jednog od najpoznatijih pjevača narodne muzike, čiji su početci bili skromni, ali presudni za uspjeh koji je uslijedio.

