Novi detalji optužnice: Jedna žrtva Rasela Brenda bila maloljetna

Rasel Brend, britanski komičar i glumac, suočava se s novim optužbama za silovanje i seksualno zlostavljanje.

Kako prenosi Page Six, metropolitanska policija je u utorak izvijestila da je ozloglašeni glumac optužen za jedan slučaj silovanja i jedan slučaj seksualnog zlostavljanja, a optužbe su iznijele dvije žene.

– Žene koje su podnijele prijavu, uključujući i one povezane s novim optužbama, i dalje primaju podršku posebno obučenih policajaca. Istraga Metropolitanske policije i dalje je u toku, a detektivi pozivaju sve pogođene ovim slučajem ili bilo koga s informacijom da istupe i razgovaraju s policijom – poručio je glavni inspektor Tarik Faruki.

Brend bi trebalo da se pojavi na sudu u januaru 2026. godine u vezi s novim optužbama.

Komičar je prije osam mjeseci optužen za dvije tačke silovanja, jednu tačku seksualnog uznemiravanja i dvije tačke seksualnog napastovanja, nakon što su u javnost istupile četiri žene. Policija je u to vrijeme tvrdila da su se napadi dogodili između 1999. i 2005. godine. Brend je negirao sve optužbe.

Inače, policija je 2023. godine počela da istražuje Brenda nakon što je primila niz optužbi koje su uslijedile kada je Channel 4 razgovarao s nekoliko žena koje su tvrdile da ih je glumac seksualno zlostavljao.

Jedna žena je tvrdila da ju je Brend silovao 2012. godine u svom domu u Los Anđelesu. Druga žena je tvrdila da je bila u “emocionalno nasilnoj i kontrolišućoj” vezi s glumcem kad je imala 16 godina, a Brend u svojim tridesetim.

Brendovo suđenje vezano za pet izvornih optužbi kreće u junu 2026. godine.

