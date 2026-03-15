Ova 4 znaka Zodijaka u drugom dijelu 2026. napokon izlaze iz teškog razdoblja: Pred njima su ljubav, napredak i više obilja

Ovim znakovima Zodijaka drugi dio 2026. donijet će više lakoće, više prilika i osjećaj da se nakon dugog pritiska otvara povoljniji period.

Drugi dio 2026. za neke znakove donosi osjetan pomak koji se počinje jasno osjećati u svakodnevnim okolnostima: stvari se pokreću lakše, a rezultati počinju pratiti trud. Nakon razdoblja u kojem ste možda imali osjećaj da se stalno borite s pritiscima, razočaranjima ili okolnostima koje Vas usporavaju, dolazi faza s više prostora za ljubav, uspjeh i unutarnje jačanje.

Kod jednih će se promjene prvo osjetiti kroz odnose i kvalitetniju bliskost. Kod drugih će se jasnije vidjeti kroz posao, financije i dojam da se život konačno pomiče s mjesta.

Bik

Bikovi, posljednjih nekoliko godina za Vas su bile zahtjevne i često nepredvidive. Od 2018. godine Uran, planet promjena i preokreta, boravi u Vašem znaku. Takav tranzit često razbija stari ritam života, donosi preslagivanje odnosa, nagle odluke, promjene prioriteta te osjećaj da se sigurnost koju ste gradili mora iznova definirati. Kod mnogih Bikova to je otvorilo razočaranja, emotivnu iscrpljenost ili gubitke na različitim područjima života.

Ipak, Bik rijetko odustaje. U Vama postoji tvrdoglava snaga koja se ne oslanja na trenutnu motivaciju, već na duboku odluku da ćete izdržati i kad je teško. Upravo zato ovo razdoblje, koliko god naporno bilo, za mnoge Bikove ima i važnu vrijednost: natjeralo Vas je da bolje čujete sebe, da jasnije postavite granice i da prestanete ulagati u ono što Vam ne vraća mir.

Ključna promjena dolazi kada Uran napušta Vaš znak 25./26.4. 2026.. Nakon tog perioda, život može postati mirniji, jednostavniji i praktičnije posložen. Mnogi Bikovi tada osjete olakšanje kroz svakodnevicu, odnose, novac i posao, jer popušta dio unutarnje napetosti koju je stvarala stalna potreba za prilagodbom.

Do kraja 2026. naglašen je potencijal za obilje. To se najčešće ne manifestira kao “sreća s neba”, već kroz bolji slijed okolnosti: povoljnije ponude, isplativije odluke, stabilniji prihodi, jasniji izbori i osjećaj da se napokon isplati ono što ste strpljivo gradili. Nakon godina u kojima je sve izgledalo kao test izdržljivosti, ulazite u fazu u kojoj se Vaša postojanost može konkretnije nagraditi.

Lav

Lavovima drugi dio 2026. donosi snažan poticaj, osobito jer Jupiter, planet rasta i izobilja, ulazi u Vaš znak u srpnju/julu 2026. Taj ulazak često pojačava vidljivost, samopouzdanje i osjećaj da se vrata otvaraju. Lakše dolazite do prilika, a ono što radite može dobiti širi odjek i konkretniju podršku.

Ovaj period može donijeti poboljšanja na više polja. Ljubavni život i karijera posebno se ističu kao područja gdje se situacija može značajno podignuti prije kraja 2026. Ako su prethodne dvije godine bile obilježene razočaranjima, emotivnim padovima ili dojmom da je život “na čekanju”, sada dolazi faza u kojoj se vraćate sebi i svom prirodnom osjećaju snage.

Za Lavove je važno to što se otvara prostor da dobijete plodove rada. Do kraja 2026. možete osjetiti da se trud konačno pretače u rezultate, bilo kroz napredovanje, bolju zaradu, priznanje, jače poslovne veze ili kroz osobno zadovoljstvo koje dolazi kad znate da ste na pravom mjestu.

Ako ste učili lekcije o strpljenju i povjerenju, ovaj period može donijeti jasniji dokaz da nisu bile uzaludne.

Škorpion

Škorpioni su posljednjih godina često nosili težinu kroz posao i osjećaj profesionalne neispunjenosti. Mnogi su imali dojam da rade previše, a dobivaju premalo, ili da okolnosti stalno odgađaju ono što bi se već odavno trebalo pomaknuti. To je umor koji se ne svodi samo na količinu obaveza, već na osjećaj da sustav, ljudi ili tempo života ne prate Vašu ozbiljnost.

Drugi dio 2026. za Škorpione donosi povoljniji trend, posebno u karijeri i financijama. Mogući su veći pomaci kroz posao, a to se obično vidi u konkretnim stvarima: bolja pozicija, nove odgovornosti koje imaju smisla, stabilniji prihod, rast vrijednosti onoga što radite ili prilike koje Vas iznenade svojom pravovremenošću.

Za Vas je naglašeno da će 2026. biti godina u kojoj unapređenja i mogućnosti postaju sve prisutniji. Ulaganja koja su dugo djelovala kao “rad u prazno” mogu napokon dobiti odgovor. Najvažnije je nastaviti raditi dosljedno, bez odustajanja u završnici, jer se pomaci često pojavljuju upravo nakon dugog razdoblja čekanja.

Ako Vam je u jednom trenutku djelovalo da stojite na mjestu, drugi dio 2026. može promijeniti taj dojam. Pritom neće biti važno samo što se događa izvana, već i Vaš unutarnji stav: kad počnete birati promišljenije poteze, okolnosti se često počnu slagati brže.

Vodenjak

Vodenjacima drugi dio 2026. najviše se veže uz ljubav i odnose. Nakon perioda koji je kod mnogih donio slomljeno srce, izdaje ili velika razočaranja, tijekom 2026. taj ciklus dolazi do završetka. Time se smanjuje emocionalni pritisak i vraća osjećaj da je moguće graditi nešto stabilnije, iskrenije i mirnije.

Za Vodenjake su veze posljednjih godina često bile intenzivan test na mentalnoj i emocionalnoj razini. To može značiti da ste morali učiti o granicama, povjerenju, realnim očekivanjima, ali i o tome kako prepoznati gdje se previše prilagođavate, a gdje zanemarujete vlastite potrebe. Mnogi Vodenjaci su u tom procesu sazreli i prestali pristajati na odnose koji troše.

U drugom dijelu 2026. naglašen je povoljniji razvoj ljubavnih odnosa, što se može vidjeti kroz nova povezivanja, jače i dublje odnose ili kroz produbljivanje postojećeg odnosa koji je do sada prolazio kroz kušnje. Za neke će to biti novi početak, za druge potvrda da je ono što grade vrijedno, a za treće mir koji dolazi kad se prekine obrazac koji je dugo stvarao bol.

Ideja “karmičkih lekcija” ovdje se odnosi na to da ste prošli iskustva koja su Vas nečemu naučila, i sada ulazite u fazu u kojoj birate pametnije, brže prepoznajete kvalitetu i otvoreniji ste za odnos koji je usklađen s Vašim potrebama, piše stil.kurir.

