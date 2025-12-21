Rusija ih prisilno regrutovala? Indijci poginuli na frontu u Ukrajini

Tijela Ajaya Godare (22) iz Bikanera u državi Rajasthan i Rakesha Kumara Maurye (30) iz Uttarakhanda kasnije su vraćena s fronta u Ukrajini i predata njihovim rođacima, izvještava danas Independent.

U Rusiju su otišli odvojeno sa studentskim vizama , ali su kasnije u video snimcima poslanim njihovim porodicama tvrdili da su regrutovani u vojsku i raspoređeni na front u Ukrajini .

Njih dvoje su tvrdili da su pristali na ono što su smatrali neborbenim civilnim ulogama čistača i pomagača, samo da bi kasnije otkrili da su regrutovani u rusku vojsku i raspoređeni na prve linije u Ukrajini.

Smatra se da su njih dvoje vjerovatno tražili poslove sa skraćenim radnim vremenom putem studentskih viza.

Od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, čak 202 Indijca su regrutovana u ruske oružane snage, a do sada je 26 ubijeno , obavijestilo je indijsko Ministarstvo vanjskih poslova parlament te zemlje u četvrtak, 18. decembra.

Najmanje sedam indijskih državljana se i dalje vodi kao nestalo . Indijsko ministarstvo je dodalo da radi na dobijanju ” ranog otpusta ” za 50 indijskih državljana koji trenutno služe u ruskoj vojsci.

“Ministarstvo je pomoglo u repatrijaciji posmrtnih ostataka deset preminulih indijskih državljana i lokalnoj kremaciji dva preminula državljana”, rekla je državna ministrica za vanjske poslove Kirti Vardhan Singh.

Rekla je da su uzorci DNK članova porodica 18 Indijaca za koje se navodi da su mrtvi ili nestali podijeljeni s ruskim vlastima u nastojanju da se pomogne u utvrđivanju njihovog identiteta.

„ Indija ostaje u kontinuiranom angažmanu s ruskom stranom kako bi osigurala sigurnost , dobrobit i brzo oslobađanje svih indijskih državljana iz ruskih oružanih snaga“, rekla je Kirti Vardan Singh.

Ukrajinske snage su do sada zarobile oko 200 stranaca iz 37 zemalja koji se bore na strani Rusije , prema podacima Ukrajinskog koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima, prenosi Tanjug.

