Influenserica u suzama progovorila o raskidu: Baš je teško i boli

Američka influenserka Aliks Erl, po mnogima najpoznatija na svijetu, prvi put se javno oglasila povodom raskida s NFL igračem Brekstonom Beriosom, priznajući da prolazi kroz izuzetno emotivan i težak period.

U suzama, obraćajući se pratiocima na TikToku, gdje je prati više od osam miliona ljudi, otvoreno je govorila o razlozima kraja veze.

– Brekston i ja više nismo zajedno – rekla je Erl u video-snimku.

– Od juna smo praktično u vezi na daljinu i nismo imali priliku da se viđamo onoliko često koliko bismo željeli. To mi je bilo jako teško – opisala je.

Dvadestčetvorogodišnja influenserka, koja je nedavno učestvovala u 34. sezoni emisije “Dancing With the Stars”, otkrila je da joj je boravak u Los Anđelesu tokom snimanja veoma prijao i da je čak razmišljala o trajnom preseljenju, što je dodatno zakomplikovalo odnos s Beriosom, koji trenutno igra za Hjuston Teksanse.

– Shvatila sam da me ta pomisao plaši jer bi značila da nijesmo na istom mjestu – rekla je Erl.

– Dio mene želi da se sada fokusira na sebe. Osjećam da ne mogu biti ono što je Brekstonu potrebno – dopunila je.

Dodala je da želi da njen bivši partner ima nekoga ko će mu biti podrška u svakom trenutku.

– On to od mene nije ni tražio, ali sam se stalno osjećala krivom – priznala je.

Iako ga je opisala kao najboljeg prijatelja, Aliks je naglasila da joj je raskid veoma teško pao.

– Imam osjećaj da smo trenutno na dva različita životna puta i to baš boli – rekla je, ističući da su, uprkos svemu, ostali u dobrim odnosima.

Posebno je zamolila javnost da ne napada Beriosa.

– Ne želim da iko bude grub prema njemu – poručila je, dodajući da se često preispituje i pita da li njena osjećanja imaju smisla.

– Na kraju sam odlučila da vjerujem svojim emocijama. Ovo je bilo stvarno teško. Nema drame, niko nije pogriješio – jednostavno u tom trenutku nije funkcionisalo – kazala je Erl.

Ranije ovog mjeseca, izvori su potvrdili da su se Erl i Berios razišli nakon skoro dvije godine veze, navodeći da je raskid bio sporazuman i uslovljen udaljenošću.

Njihova romansa započela je u maju 2023. godine, a javno su je potvrdili u oktobru iste godine.

Emotivno obraćanje Aliks Erl izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su joj fanovi uputili poruke podrške, dok je sama influenserka poručila da joj je trenutno najvažnije da se posveti sebi i ličnom razvoju.

