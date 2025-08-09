Zvijezda kultne serije “Čuvari plaže” podvrgnula se mastektomiji: “Ovo je borba koju moram dobiti”

Zvijezda kultne serije “Čuvari plaže” (Baywatch), Nikol Egeret (Nicole Eggert), otkrila je da je nedavno prošla kroz mastektomiju s rekonstrukcijom, dok se istovremeno bori s rakom dojke.

Glumica, koja ima 53 godine, vijest je podijelila putem svog Instagram profila, objavivši selfie ispred ogledala. Na fotografiji nosi crni sportski grudnjak i bijele gaćice, a u opisu je kratko poručila:

– U četvrtak sam imala mastektomiju s rekonstrukcijom. Kako je prošao vaš vikend?“

U komentarima su joj podršku uputile brojne kolegice, među njima i Karmen Elektra (Carmen Electra), Erika Elenijak (Erika Eleniak) i Debi Gibson (Debbie Gibson).

Egeret je dijagnozu raka dojke otkrila u decembru 2023. godine, a kasnije je precizirala da se radi o kribriformnom karcinomu drugog stadija. U intervjuima je istakla da ju je najviše motivisao izraz lica njene kćerke kada joj je saopštila dijagnozu.

– U tom trenutku sam shvatila da predaja nije opcija. Ovo je nešto kroz šta moram proći i nešto što moram pobijediti. Treba me više nego ikad – rekla je tada glumica.

Dodala je kako se boji da bi svakodnevni život mogao stati zbog bolesti: „Plaši me pomisao da će sve što radim da bih nas održala – iznenada stati. Kad sam bolesna, u bolnici ili jednostavno iscrpljena, osjećam da sve to može nestati. Stalno se borim da ne upadnem u začarani krug.“

Egeret je priznala i da je u početku simptome, uključujući „strašnu bol“ u lijevoj dojci, pripisivala menopauzi.

