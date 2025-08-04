Showbiz

Tamara Milutinović smršala 9 kilograma: Otkrila tajnu svoje vitke linije

Njen transformacijski put je bio težak, ali itekako efikasan

Tamara Milutinović nakon rođenja kćerke Emili, riješila je da bude najzgodnija mama i da svoju liniju dovede do savršenstva.

Njen transformacijski put je bio težak, ali itekako efikasan.

Otkrila je da je jela samo tri namirnice koje su kojoj pomogle da brzo izgubi kilograme.

– Jedete samo kuhana jaja, piletinu sa malo soli i neku ribu. Ali apsolutno samo to, ne smiješ ni salatu. Ni voće, ni povrće, ni hljeb, ništa drugo.

Pjevačica je liniju dovela do savršenstva. Instagram

Imala je i važnu poruku za one koji se odluče da slijede njen primjer.

– Ako neko krene da drži tu dijetu, apsolutno ništa više se ne uzima. Kada kažem tri namirnice, apsolutno su samo tri namirnice. Poslije desetog dana može da se ubaci 100 g salate za cijeli dan – istakla je pjevačica.


