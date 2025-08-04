Tamara Milutinović smršala 9 kilograma: Otkrila tajnu svoje vitke linije

Tamara Milutinović nakon rođenja kćerke Emili, riješila je da bude najzgodnija mama i da svoju liniju dovede do savršenstva.
Njen transformacijski put je bio težak, ali itekako efikasan.
Otkrila je da je jela samo tri namirnice koje su kojoj pomogle da brzo izgubi kilograme.
– Jedete samo kuhana jaja, piletinu sa malo soli i neku ribu. Ali apsolutno samo to, ne smiješ ni salatu. Ni voće, ni povrće, ni hljeb, ništa drugo.
Pjevačica je liniju dovela do savršenstva. Instagram
Imala je i važnu poruku za one koji se odluče da slijede njen primjer.
– Ako neko krene da drži tu dijetu, apsolutno ništa više se ne uzima. Kada kažem tri namirnice, apsolutno su samo tri namirnice. Poslije desetog dana može da se ubaci 100 g salate za cijeli dan – istakla je pjevačica.