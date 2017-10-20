Hiljade ljudi na udaru superoluje: “Pripremite se za katastrofalnu nesreću velikih razmjera”

Prema prognozama, Ragasa, s udarima vjetra i do 230 kilometara na sat, u ponedjeljak će pogoditi rijetko naseljene sjeverne otoke, a zatim nastaviti prema zapadu, u pravcu južne Kine. Filipinski meteorološki ured upozorio je na po život opasan olujni udar, uz valove koji bi mogli prelaziti tri metra visine.

Zbog opasnosti, škole i vladini uredi u velikom dijelu zemlje, uključujući i glavni grad Manilu, zatvoreni su. Vlasti upozoravaju na moguće raširene poplave, klizišta i veliku štetu na kućama i infrastrukturi.

Najugroženiji sjeverni otoci

Najveći udar očekuje se na otocima Batanes i Babuyan, gdje živi oko 20.000 ljudi. Ti se otoci nalaze 740 kilometara od Tajvana, gdje su vlasti već evakuirale oko 300 ljudi iz regije Hualien.

Iako se ne predviđa da će Ragasa direktno pogoditi Tajvan, očekuju se jake kiše i poplave na istočnoj obali. Zatvorena su šumska područja i pješačke staze, a obustavljene i trajektne linije, piše BBC.

Kina i Hong Kong u pripravnosti

U kineskoj provinciji Guangdong stanovnici su upozoreni da se pripreme na “katastrofalnu nesreću velikih razmjera”. Obilne padavine i olujni vjetrovi očekuju se već u utorak, dva dana prije dolaska oluje na kopno.

U Hong Kongu vlasti također upozoravaju na brzo pogoršanje vremena već u utorak, a razmatra se i zatvaranje škola.

Ragasa nakon monsuna

Supertajfun dolazi u trenutku kada se Filipini još uvijek oporavljaju od višesedmičnih poplava izazvanih neuobičajeno snažnim monsunskim kišama. Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija monsuna i supertajfuna mogla izazvati katastrofalne posljedice za milione ljudi u jugoistočnoj Aziji, prenosi Novi.

Facebook komentari