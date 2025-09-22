Svijet

Francuska priznala palestinsku državu!

4.9K  
Objavljeno prije 44 minute

Nakon što su jučer Velika Britanija, Portugal, Kanada i Australija jučer priznale Palestinu kao državu, danas je njihovim stopama otišla i Francuska.

Francuski predsjednik Macron ističe kako Palestinci zaslužuju političku perspektivu kako ne bi bili prepušteni Hamasu kao jedinom rješenju sukoba.

– Ako želimo izolirati Hamas, proces priznavanja i mirovni plan su preduslovi za to – naglasio je u intervjuu za CBS.

Već su prije samita Palestinu službeno priznale Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal, a broj država koje to čine popeo se na najmanje 145 od 193 članice UN-a, pokazuju podaci AFP-a.

Očekuje se da će se pokretu u ponedjeljak pridružiti još zemlje poput Andore, Belgije, Luksemburga, Malte i San Marina,pišu Vijesti

Ovo simbolično priznanje bit će dio samita koji organizuju Francuska i Saudijska Arabija, fokusiranog na rješenje sukoba dviju država – Izraela i Palestine, koji bi trebali živjeti jedni pored drugih u miru i sigurnosti. Priznanje je rezultat višemjesečnih diplomatskih napora, posebno francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Izraelski ambasador pri UN-u, Danny Danon, najavio je bojkot samita, nazivajući ga “cirkusom” koji, kako tvrdi, nagrađuje terorizam. Sjedinjene Države također neće učestvovati u događaju.


