Širom Italije protesti za Gazu: Zatvorene škole, blokiran saobraćaj

Italijanski lučki radnici koji danas protestuju kažu da žele spriječiti da se Italija koristi kao usputna stanica za transport oružja i drugih zaliha Izraelu koji je u ratu s Hamasom u Gazi. Policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija upotrijebila je suzavac i sukobila se s demonstrantima nedaleko od glavne željezničke stanice u Milanu, rekao je očevidac za Reuters, dok su italijanski mediji izvijestili da su demonstranti pokušali blokirati saobraćaj na autoputu blizu Bolonje.I u Napulju se policija sukobila s demonstrantima koji su upali na glavnu željezničku stanicu. Neki od njih su se nakratko popeli na pruge, što je izazvalo kašnjenja u saobraćaju. U brojnim drugim italijanskim gradovima protestovale su hiljade Italijana, škole su danas bile zatvorene, a dio javnog prevoza povremeno nije saobraćao na poziv sindikata.

U sjeverozapadnom italijanskom gradu Đenovi nekoliko stotina demonstranata je tokom jutarnjeg okupljanja u luci mahalo palestinskim zastavama. Dalje niz obalu, u toskanskom Livornu, demonstranti su blokirali ulaz u luku, dok su se slični protesti održali i u Trstu.”Palestinski narod nam i dalje daje još jednu lekciju o dostojanstvu i otporu”, rekao je Ricky, demonstrant u Đenovi i član radničke grupe koja djeluje pod nazivom Autonomni kolektiv lučkih radnika. “Učimo od njih i pokušavamo dati svoj doprinos”, dodao je.

Regionalne željezničke linije za Rim zbog današnjih štrajkova kasne i suočene su s otkazanim polascima, ali metro funkcioniše po redu vožnje. I u Milanu, finansijskom središtu Italije, većina metro-linija radi normalno.

Ministar saobraćaja Matteo Salvini umanjuje uticaj protesta na željezničku mrežu, hvaleći sve one koji su danas otišli na posao. “Današnji štrajk prouzrokovao je otkazivanje polaska samo određenog broja vozova. Politička mobilizacija krajnje ljevičarskih sindikalista ne može naštetiti milionima radnika”, rekao je,pišu Vijesti

Desničarska italijanska vlada premijerke Giorgie Meloni tradicionalno je pristalica Izraela unutar EU-a, zbog čega je isključila mogućnost da će slijediti ostale zapadne zemlje u priznavanju palestinske države.

Facebook komentari