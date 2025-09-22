Da li još uvijek kuhate tjesteninu u vodi? Pravite grešku

Tjestenina je jedna od najsvestranijih namirnica koju možete kombinirati gotovo sa svime, s mesom, s tofuom, s raznim povrćem, može biti čak i desert. Mogućnosti su beskrajne. Ali možda je ne pripremate na najbolji mogući način. Uz vrlo koristan kulinarski trik, možete je pripremiti još brže i impresionirati bogatijim okusom.

Umjesto da kuhate tjesteninu u vodi, kuhajte je u…

… u sosu!

Ovo će vam uštedjeti mnogo vremena – što je savršeno za one dane kada zaista trebate nešto brzo pripremiti – a tjestenina će imati još bogatiji okus.

Jednostavno je.

Pripremite sve za sos, paradajz ili bilo koji drugi (još ideja možete pronaći na kraju članka). Možete koristiti konzervirani paradajz, dodati bijeli luk, luk, maslinovo ulje, bosiljak i sve ostalo što obično koristite za pravljenje domaćeg sosa od paradajza. Na kraju dodajte malo vode i naravno tjesteninu. Pustite da prokuha, a zatim pustite da se krčka, prenosi Metropolitan.

U početku će biti prilično vodenasto i neće izgledati baš primamljivo, ali ne brinite, tjestenina će upiti vodu, ostavljajući vam gusti umak (škrob iz tjestenine će također to osigurati) i tjesteninu sa zaista bogatim okusom.

I još jedna dobra stvar: zaprljat ćete samo jedno suđe.

Sos od parmezana i bijelog luka

Potrebno vam je: puter, 4 češnja bijelog luka (sitno nasjeckana), 2 šolje pilećeg temeljca, 1 šolja mlijeka, 220 g tjestenine (npr. fettuccine), so i biber po ukusu, rendani parmezan (po ukusu), svježi peršun.

Na puteru kratko propržite bijeli luk, prelijte temeljcem i mlijekom, dodajte tjesteninu i začinite solju i biberom po ukusu. Pustite tjesteninu da proključa, zatim smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri dok se tjestenina ne skuha po vašoj želji. Na kraju umiješajte parmezan i sjeckani peršun.

Tijesto za pizzu

Potrebno vam je: maslinovo ulje, kobasica, paprike, pasirani paradajz, origano, bosiljak, bijeli luk, tjestenina (npr. rotini), so i biber, mozzarella i svježi peršun,piše N1

Kobasicu (ili bilo koje drugo meso po vašem izboru) narežite na tanke kriške i kratko propržite, dodajte sitno sjeckanu papriku, pržite minutu-dvije, zatim dodajte paradajz, malo vode i na kraju dodajte tjesteninu u lonac. Začinite po ukusu. Kada tjestenina proključa, smanjite vatru i kuhajte dok se tjestenina ne skuha. Na kraju umiješajte mozzarellu i sjeckani peršun.

Ako imate malo više vremena i volje: tjesteninu sipajte u posudu za pečenje, pospite mozzarellom i malo sitno sjeckane paprike te stavite u pećnicu na nekoliko minuta – dok se sir ne otopi i lagano ne porumeni.

Na ovaj način možete pripremiti i bolonjez, povrtni sos, špagete carbonara…

