Ogromne poplave pogodile jug Evrope: Najgore u Francuskoj i Italiji

Najmanje dvije osobe poginule su u Francuskoj i Španiji nakon što su poplave, klizišta i požari pogodili velike dijelove južne Evrope.

Jutros je u francuskoj oblasti Côtes-d’Armor pronađeno tijelo 55-godišnje žene u automobilu dok je išla na posao. Prefektura je saopćila da je vozilo odnijela bujica u mjestu Ploumagoar. Vatrogasci u toj regiji zaprimili su oko 1500 poziva i intervenirali više od 400 puta zbog obilnih kiša.Sjeverozapad Francuske ostao je pod narančastim upozorenjem zbog kiše i poplava, a u mjestu Plouha u samo 18 sati palo je više od 150 mm kiše. Na jugu zemlje, u departmanu Bouches-du-Rhône, gdje se nalazi Marseille, izdano je žuto upozorenje. U Toulonu je u sat i pol palo 92 mm kiše, a u Vaucluseu je bez struje ostalo 10.000 kućanstava. Zbog nevremena je odgođena utakmica Marseillea i PSG-a, a u Rognacu su škole zatvorene.Na francuskoj obali Sredozemlja bujice su potopile ulice, dok je na aerodromu u Marseilleu više letova bilo otkazano ili preusmjereno u Montpellier, Nicu i Lyon. U Avignonu, Carpentrasu i Sarriansu mnogi su ostali bez struje, a željeznički promet između Miramasa i Avignona bio je prekinut.Poplave i požari u Španiji

U Španiji su obilne kiše pogodile Kataloniju. Vatrogasci su u nedjelju pronašli tijelo u rijeci u Sant Pere de Riudebitlles dok su tragali za dvoje nestalih čiji je automobil odnijela voda. Civilna zaštita izvijestila je i o spašavanju 27 ljudi koji su ostali zarobljeni na uspinjači kod samostana Montserrat nakon odrona.

Major flooding due to extreme rainfall in Marseille, France 🇫🇷 (21.09.2025) pic.twitter.com/iOiLnj1X3G — Disaster News (@Top_Disaster) September 21, 2025

Nacionalna meteorološka služba AEMET navela je da je u pojedinim dijelovima Katalonije palo i do 40 litara kiše po četvornom metru u samo pola sata. Zbog nevremena su privremeno zaustavljene prigradske željezničke linije, a desetci letova u Barceloni su otkazani ili odgođeni.

Istovremeno, u Galiciji su vatrogasci i vojska gasili požare koji su od četvrtka spalili više od 1400 hektara šume u provinciji Lugo.

Nevrijeme i u Italiji, klimatske promjene pogoršavaju situaciju

Sjever Italije također je pogodilo snažno nevrijeme. U Milanu je tokom noći palo 30 mm kiše, a u predgrađima Paderno Dugnano i Seveso do 80 mm. Rijeka Seveso izlila se iz korita, pa su gradske vlasti pozvale građane da izbjegavaju podzemne prostore i dizala te da ne izlaze na ulice.

Vatrogasci su u Lombardiji i Liguriji imali više od 70 intervencija, uglavnom zbog odrona i poplava. Jedan vozač spašen je iz poplavljenog podvožnjaka u mjestu Turate. U Milanu su postavljene mobilne brane, a vlakovi su obustavljeni zbog sigurnosnih razloga,pišu Vijesti

Škole u Liguriji ostale su zatvorene, dok je u više od 80 italijanskih gradova promet poremetila i prosvjedna okupljanja povezana s ratom u Gazi.

Stručnjaci upozoravaju da zbog klimatskih promjena atmosfera može zadržati više vlage, što povećava vjerovatnost i intenzitet poplava izazvanih ekstremnim padavinama.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari