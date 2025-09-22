HAOS U “PINKOVIM ZVEZDAMA” – Kandidat odbio da mu Desingerica bude mentor, ponizio ga pred svima: “Ti za mene nisi pjevač”

Kristijan Stanišić predstavio se pjesmom ‘Koktel ljubavi’, ali nije dobio nijedan glas.

Desingerica mu je ponudio mentorstvo, ali je Kristijan odbio saradnju sa njim.

U prvoj muzičkoj emisiji “Pinkove Zvezde” nastao je potpuni haos.

Ovu emisiju “Pinkovih Zvezda” je sinoć obeležila reakcija jednog kandidata na glasove žirija. Naime, Kristijan Stanišić se predstavio pjesmom “Koktel ljubavi”. Međutim, nije dobio nijedan glas za izvođenje ove numere.

Opšti haos nastao je kada je Desingerica odlučio da mu da glas i da mu bude mentor, a on je odbio saradnju sa reperom.

Članovi žirija su komentarisali njegov nastup.

– Hajde budi iz blokova, daj mu glas – rekao je Bosanac.

– Hajde, šta si se stisnuo – rekla je Bojana.

“Neka ispadnem iz takmičenja”.

Takmičar je odbio da mu Desingerica bude mentor.

– Dragomire, nemoj, imam Bosanca, ne želim da mi budeš mentor, neka ispadnem iz takmičenja – rekao je Kristijan Stanišić.

– Dragomire, ti ne znaš da pevaš, hajde da pevamo ti i ja Tozovca akapela – rekao je Kristijan.

– Idete jedno uz drugo, volim te, isti ste – rekao je Desingerica.

– Imaš energiju, a za mene nisi pevač iskreno – rekao je Kristijan.

– Nisam pevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio – rekao je Desingerica, piše Blic.rs.

Facebook komentari