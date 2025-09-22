Palestinski ambasador za N1: SAD ostale usamljene u Vijeću sigurnosti, neće se ostvariti san Izraelaca

Od proglašenja nezavisnosti 1988. godine Palestinu je do sada priznala 151 država članica Ujedinjenih nacija. Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal u nedjelju su priznali ovu arapsku državu. To su još najavile Francuska, Belgija, Malta, Andora i Luksemburg na Međunarodnoj konferencije o dvodržavnom rješenju u UN-u u New Yorku. Koji je značaj ovih priznanja, posebno jer su među zemljama i cijenjene sile?Russian Federation’s Deputy Ambassador to the United Nations Dmitry Polyanskiy

Vijeće sigurnosti UN-a

Val priznanja Palestine ponovno je pokrenut uoči sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. O značaju priznanja, ali i trenutnom stanju u Palestini govorimo sa ambasadorom Palestine u Bosni i Hercegovini, Rezekom Namurom.

Od proglašenja nezavisnosti 1988. godine Palestinu je do sada priznala 151 država članica Ujedinjenih nacija. Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal u nedjelju su priznali ovu arapsku državu. To su još najavile Francuska, Belgija, Malta, Andora i Luksemburg na Međunarodnoj konferencije o dvodržavnom rješenju u UN-u u New Yorku. Koji je značaj ovih priznanja, posebno jer su među zemljama i cijenjene sile?

Svakako, ovo je vrlo bitan napredak u historiji palestinskog pitanja zbog više razloga. Prije svega, te države koje su sad priznale Palestinu i koje će uskoro to uraditi imaju veliki uticaj, članice su Vijeća sigurnosti. Sve države osim SAD-a, u Vijeću sigurnosti, priznaju palestinsku državu. Amerika je tu usamljena. Države poput Kanade, Australije i drugih… mi izuzetno cijenimo i poštujemo njihov potez i to pokazuje da se suosjećaju sa palestinskim narodom. Ove države priznaju da Palestinci imaju pravo na suverenitet i nezavisnost.

Prošlosedmični izvještaj UN-a jasno je naglasio da je Izrael činio i čini genocide. Koliko znači da UN zvanično kaže da ono što se radi Palestincima predstavlja genocid?

To je vrlo bitno i na nivou historije i na nivou zakona. To je nešto što zahtjeva od međunarodne zajednice da reaguje protiv tvorevine koja je uspostavljena na našoj državi, na historijskom području Palestine. Oni ne priznaju naše pravo da imamo državu i odgovor međunarodne zajednice treba da bude takav da se svi zločinci izvedu pred lice pravde.

Kako gledati na reakcije iz Izreala, da se priznanjem pomaže “teroristima”?

Ono što govori Netanyahu nema vrijednosti za nas. Jednostavno su to izlizane priče i floskule o borbi protiv terorizma. Njegova vlada i on lično ne žele ništa drugo nego da se očuvaju na vlasti u čemu im pomaže američka administracija. SAD su ulagale i veto (u Vijeći sigurnosti UN-a, op.) kako bi zaustavile odluke koje se tiču prekida vatre i uspostavljanju mira u Palestini. SAD pružaju vojnu i obavještaju podršku Netanyahuovom režimu, a on je najavio kako će izvršiti aneksiju Zapadne obale i na taj način će pokopati uspostavu Države Palestinu. U isto vrijeme izraelska vojska ubija i uništava sve što se može uništiti kako bi natjerala Palestince da napuste domove, ali se taj njihov san neće ostvariti,piše N1

Ima li naznaka da će ovome doći kraj. Hiljade djece, nedužnih, umire od gladi, od metaka, ima li konkretne podrške Palestini?

Svaki čovjek koji je slobodan i koji ima osjećanja nada se da će se ovaj genocid ubrzo zaustaviti. Ali, na žalost, do danas izraelska tvorevina nije primorana da zaustavi rat. Američka podrška je ta koja omogućava nastavak kriminalnih radnji. Zbog toga mora se uključiti međunarodna zajednica. Priznavanje Palestine od velike većine države je veoma važna stvar i moramo nastaviti tim putem.

