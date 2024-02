Ovo je krivac za 75 posto svih slučajeva raka, a možda postoji metoda da se zaustavi

Nema ciljanu strukturu

Naučnici su sada možda pronašli način da se to spriječi. Dio problema u obuzdavanju MYC-a je to što je to bezobličan protein, onaj koji zapravo nema ciljanu strukturu. To otežava lijekovima da efikasno identificiraju MYC, piše Science Alert, prenosi avaz.

Međutim, tim s Kalifornijskog univerziteta u Riversideu (UCR) uspio je razviti peptidno jedinjenje koje se može vezati ili stupiti u interakciju s MYC-om i pomoći da se vrati pod kontrolu.

– MYC je manje kao hrana za ćelije raka, a više kao steroid koji pospješuje brz rast raka. Zato je MYC krivac za 75 posto svih slučajeva raka kod ljudi – kaže biokemičar Min Ksu (Xue) i dodaje: “Uobičajeno, aktivnost MYC-a je strogo kontrolirana. U ćelijama raka postaje hiperaktivna i nije pravilno regulirana.“

Istraživači su proučili male količine strukture koju MYC ima kako bi izgradili knjižnicu peptida koji bi se mogli zakačiti za tu strukturu. Konkretno, jedan peptid, NT-B2R, pokazao se posebno vještim u onemogućavanju MYC-a.

Istraživači su u testovima koristili kulturu napravljenu od ćelija raka ljudskog mozga, a pokazalo se da se NT-B2R uspješno vezuje za MYC, mijenjajući način na koji ćelije reguliraju svoje gene i na kraju smanjujući metabolizam i proliferaciju ćelija raka.

Rigorozni testovi

Naravno, tek će se morati provesti rigorozni testovi na ljudima, ali naučnici su optimistični jer su možda pronašli metodu za zaustavljanje jednog od načina na koji rak otima zdrave biološke procese da bi preživio.

Facebook komentari