Naučnici upozoravaju: Neobično ponašanje ptica može biti znak katastrofe koja prijeti

Istraživanja pokazuju da mnoge vrste širom Sjedinjenih Američkih Država mijenjaju tradicionalne migracione rute zbog rastućih temperatura u zimskim staništima.

Kako ističe profesor Endrju Farnsvort sa Univerziteta Cornell, naizgled bezazlene promjene u migracijama zapravo mogu dovesti do masovnog uginuća i narušavanja prirodne ravnoteže. „Ptice su ključne za održavanje ekosistema – kontrolišu insekte, prenose sjeme i oprašuju biljke“, upozorava Farnsvort.

Prema podacima Nacionalnog ornitološkog društva “Audubon”, čak 389 vrsta ptica u Sjevernoj Americi moglo bi nestati u narednih 50 godina, što je gotovo dvije trećine svih proučavanih vrsta. Od 1970. godine izgubljeno je oko tri milijarde ptica, a posljedice su već vidljive – smanjeno je oprašivanje tropskih biljaka, a ugrožene su i ljekovite vrste poput orhideja i aloe.

Stručnjaci objašnjavaju da su uzroci višestruki: porast temperatura, šumski požari, urbanizacija i gubitak staništa otežavaju pticama pronalazak hrane i skloništa. Zbog promjena u klimatskim ciklusima, mnoge ptice napuštaju gnijezda prerano ili prekasno, pa dolaze na mjesta gdje hrane više nema.

„Vidimo da se neke vrste prilagođavaju, ali većina ne može pratiti tempo klimatskih promjena“, dodaje Farnsvort, upozoravajući da ljudske intervencije, poput hranjenja ptica tokom zime, često pogoršavaju situaciju jer ih odvraćaju od migracija,pišu Vijesti

Ako se ovakav trend nastavi, naučnici strahuju da bi čovječanstvo moglo osjetiti direktne posljedice – od smanjenja poljoprivredne proizvodnje i ljekovitih resursa, do ozbiljnog narušavanja prirodne ravnoteže na planeti.

Facebook komentari