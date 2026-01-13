Popis uređaja koji u 2026. postaju nesigurni za korištenje

Ovi uređaji gube podršku u 2026. godini:

Pogođeni su modeli iz 2022. godine, uključujući glavnu marku Xiaomi te podbrandove Redmi i Poco:

Poco X5 Pro 5G: 6. veljače 2026.

Redmi 12C: 10. ožujka 2026.

Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro: 17. ožujka 2026.

Redmi Note 12 5G: 23. ožujka 2026.

Redmi Note 12 Pro: 20. travnja 2026.

Poco F5 i Poco F5 Pro: 9. svibnja 2026.

Xiaomi 12 Lite: 1. srpnja 2026.

Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro: 13. listopada 2026.

Poco C65: 6. studenog 2026.

Zašto je nedostatak ažuriranja problematičan?

Iako će telefoni i dalje raditi, bez sigurnosnih zakrpa novootkriveni propusti ostaju otvoreni za napadače koji ih mogu iskoristiti za instalaciju zlonamjernog softvera ili krađu podataka. Poseban problem predstavljaju aplikacije za bankarstvo, koje bi nakon nekog vremena mogle blokirati pristup uređajima bez aktualnih ažuriranja zbog sigurnosnih zahtjeva.

Xiaomi za ove uređaje nudi maksimalno četiri godine podrške, što je znatno kraće u usporedbi sa Samsungom, Googleom ili Fairphoneom, koji za svoje top modele obećavaju sedam godina ažuriranja. Od lipnja 2025. nova uredba EU o ekodizajnu propisivat će najmanje pet godina ažuriranja za nove uređaje, no modeli iz 2022. ne potpadaju pod tu regulaciju, piše Fenix Magazin.

Facebook komentari