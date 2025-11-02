Punjač se zapalio dok je dječak spavao: Majka objavila jezive fotografije

Devetogodišnji dječak iz Luizijane pretrpio je teške opekotine kada se kabl punjača zapalio dok je spavao, sprživši mu vrat i ruku.

Majka, Laura Morou, 19. oktobra ujutru doživjela je pravu noćnu moru kada je njen sin Eštin Pits zadobio ozbiljne opekotine oko vrata i lijeve ruke u svom domu u Dženi, Luizijana.

Njegov plač i vapaj za pomoć probudio je roditelje, koji su ga odmah odveli u Hitnu pomoć, a potom na odjeljenje za opekotine u Šrivportu.

Dječak je spavao pored punjača priključenog na produžni kabl kada je njegov metalni lanac došao u kontakt sa zupcima punjača, što je izazvalo strujni udar i zapaljenje, napisala je njegova majka na Facebooku.

“Čuo se jak prasak, probudio sam se i počeo da se tresem. Vikao sam “upomoć”, a onda sam prestao da drhtim. Ja i brat smo trčali do sobe i zvali roditelje”, ispričao je Eštin za lokalnu televiziju.

Opekotina je bila toliko ozbiljna da se uzorak lanca doslovno utisnuo u kožu dječaka. Majka je u bolnici bila šokirana kad je shvatila koliko je malo nedostajalo da izgubi sina.

“Slomila sam se i počela da plačem. Nisam mogla da gledam opekotine, izašla sam iz sobe. Kad sam shvatila šta je moglo da se dogodi, jedino sam pomislila – mogli smo sada da planiramo sahranu”, rekla je Morou.

Dječak je trenutno u stabilnom stanju, a ljekari očekuju potpuni oporavak,pišu Nezavisne

Njegova majka sada upozorava roditelje širom svijeta da ne ostavljaju punjače uključene pored djece u krevetu, kako bi se spriječile slične tragedije.

