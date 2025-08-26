Mobiteli

Otkrivamo šta najviše troši bateriju na telefonu

Objavljeno prije 1 sat

Pametni telefoni postali su neophodan dio svakodnevnice, ali malo ko razmišlja kako se puni baterija utiče na njen rad. Iako mnogi krive starost uređaja ili aplikacije koje rade u pozadini, istina je da najveći problem često leži u načinu punjenja. Stručnjaci sada otkrivaju zašto bi trebalo da promjenite jednu rutinu koja uništava bateriju brže nego što mislite.

Punjenje preko noći uništava bateriju

Najveća greška je ostavljanje telefona na punjaču tokom cijele noći. Moderni telefoni koriste litijum-jonske baterije koje ne trpe stalno punjenje do 100 odsto. Kada uređaj stoji na punjaču satima nakon što je dostigao pun kapacitet, baterija ulazi u stanje tzv. “trickle” punjenja koje zagrijava ćelije i ubrzava njihovo propadanje.

Stručnjaci ističu da ovo dovodi do trajnog gubitka kapaciteta. Telefon može izgledati ispravno, ali će baterija poslije nekoliko mjeseci držati znatno manje nego ranije.
Još loših navika koje skraćuju vijek baterije

Osim punjenja preko noći, problem su i česte “brze dopune” u kratkim intervalima. Konstantno dodavanje po nekoliko procenata troši baterijske cikluse. Drugi veliki problem je držanje telefona na visokim temperaturama, na suncu ili ispod jastuka dok se puni. Toplota je najveći neprijatelj litijum-jonskih baterija.

Stručnjaci savjetuju da uređaj punite između 20 i 80 odsto i koristite originalne punjače. Ako želite da sačuvate bateriju na duže staze, izbjegavajte stalno punjenje do maksimuma i nikada ga ne ostavljajte na punjaču dok spavate.

Vaša baterija ne umire zbog starosti telefona, već zbog načina na koji je punite. Prekidanje loših navika produžiće joj život, a vama uštedjeti novac i vrijeme. Pametno punjenje je ključ dugovječnosti baterije, prenosi “Telegraf“.


