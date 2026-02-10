Mranank Sharma, voditelj istraživačkog tima za zaštitne mjere u Anthropicu, dao je ostavku na svoju poziciju, objavivši otvoreno pismo koje je izazvalo široku pozornost u tehnološkoj zajednici.

Sharma je napustio tvrtku 9. veljače 2026. s porukom da svijet klizi prema “međusobno povezanoj krizi” u kojoj tehnološka moć nadmašuje ljudsku mudrost.

Sharma, koji ima doktorat s Oxforda, pridružio se Anthropicu prije dvije godine s ciljem doprinosa sigurnosti AI sustava. U svom oproštajnom pismu rekao je da je ponosan na rezultate koje je postigao, uključujući rad na smanjenju rizika od bioterorizma omogućenog AI-om, razvoj obrane od “AI ulizništva” i uvođenje tih zaštita u proizvodne sustave.

„Odlučio sam napustiti Anthropic… Ovdje sam postigao ono što sam želio“, napisao je Sharma, dodajući da je došlo vrijeme da se usredotoči na pitanja koja su mu „zaista bitna“.

Iako je Anthropic osnovan s idejom stavljanja sigurnosti na prvo mjesto (kao protuteža OpenAI-ju), Sharmino pismo ukazuje na duboke napetosti unutar industrije. Upozorava da se čovječanstvo približava pragu gdje “naša mudrost mora rasti istom brzinom kao i naša sposobnost utjecaja na svijet, ili ćemo se suočiti s posljedicama”.

„Svijet je u opasnosti. I ne samo zbog umjetne inteligencije ili biološkog oružja, već zbog cijelog niza međusobno povezanih kriza koje se upravo odvijaju“, istaknuo je Sharma u svom pismu.

Posebno je naglasio teškoću održavanja integriteta unutar velikih organizacija: „Tijekom svog boravka ovdje, više sam puta vidio koliko je teško istinski dopustiti da naše vrijednosti vode naše postupke. Vidio sam to u sebi, unutar organizacije, gdje se stalno suočavamo s pritiscima da zanemarimo ono što je najvažnije, ali i u širem društvu.“

Umjesto da nastavi karijeru u drugom tehnološkom divu, Sharma je najavio neočekivani preokret događaja. Planira se vratiti u Veliku Britaniju i posvetiti se studiju poezije, facilitaciji i “praksi hrabrog govora”. Vjeruje da su “poetska istina” i znanstvena istina jednako važni načini spoznaje, posebno u vrijeme kada tehnologija prijeti da “iskrivi našu čovječnost”.

Pismo je završio citatom iz pjesme Williama Stafforda “The Way It Is”, sugerirajući da želi slijediti “nit” koja se ne mijenja, unatoč tragedijama i svijetu koji se brzo mijenja.

Sharmin odlazak dolazi u vrijeme kada Anthropic doživljava ogroman komercijalni uspjeh s novim modelima poput Claudea 4.6, ali se suočava i s kritikama zbog sve veće suradnje s vojnim sektorom i investitorima, što mnogi vide kao odstupanje od izvorne misije isključivo “sigurne i altruistične” umjetne inteligencije.

