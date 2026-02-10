Nova Osovina Otpora: Kinesko-ruski tehnološki uzlet u Iranu

Ono što je nekada bio niz regionalnih sukoba sada je eskaliralo u sofisticiranu, trostranu obranu Irana od izraelske prijetnje. To se dogodilo zahvaljujući kineskim i ruskim “multiplikatorima sile” koji mogu neutralizirati najmoćnije taktičke prednosti Zapada: prikrivenost i preciznost.

Kraj nevidljivih upada

Najznačajniji razvoj događaja bilo je postavljanje kineskog YLC-8B 3D radara dugog dometa za nadzor. To nije samo kozmetički potez; to je temeljna prijetnja taktičkim doktrinama izraelskih i američkih zračnih snaga.

Ovaj sustav radi na UHF frekvenciji i koristi fizičke principe kako bi stealth sposobnosti najnovijih zrakoplova pete generacije, poput F-35 Lightning II, učinio nebitnim.

YLC-8B ima domet detekcije stealth zrakoplova od preko 350 kilometara, što Iranu daje ključnu priliku da se pripremi protiv izraelske prijetnje. Prema geopolitičkom stručnjaku Brandonu Weichertu, raspoređivanje kineskog radarskog sustava stvorilo je „zamku“ za izraelske zračne snage: „Iranski protubrodski i protuzračni obrambeni sustavi, uz podršku kineske obavještajne službe, mogu otkriti prijetnje u stvarnom vremenu.“ To učinkovito suzbija izraelsku taktiku „pucaj i bježi“. Nadalje, prema izvješću Defence Security Asia: „Ranije otkrivanje sažima cikluse odlučivanja i prisiljava napadačke snage da angažiraju dodatna sredstva za elektroničko ratovanje.“

Preokret: Od ruskih kašnjenja do kineske brzine

Razlog zašto se Iran obratio Kini za pomoć jest ponovljeno odugovlačenje Rusije u prodaji sustava S-400 Triumf Iranu. Iran je nastojao kupiti sustav S-400 kako bi temeljno modernizirao svoju zastarjelu protuzračnu obranu. Međutim, ponovljena odugovlačenja Rusije rezultat su njihovih vlastitih problema s nabavom u sukobu u Ukrajini, kao i njihove želje da održe određenu razinu utjecaja protiv Islamske Republike.

Najznačajniji razvoj događaja bilo je postavljanje kineskog YLC-8B 3D radara dugog dometa za nadzor. To nije samo kozmetički potez; to je temeljna prijetnja taktičkim doktrinama izraelskih i američkih zračnih snaga.

Iako je Rusija konačno formalizirala svoj sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu početkom 2026., on ipak ostaje odnos “druge razine” u usporedbi s partnerstvom s Minskom ili Delhijem. Iran se stoga okrenuo Kini kao svom “pružatelju cjelovitih rješenja”. U zamjenu za iransku sirovu naftu prodanu uz “lijepi popust” od 10 do 15 dolara po barelu, Kina je ubrzala isporuku svog HQ-9B, obrambenog sustava zemlja-zrak dugog dometa, i radara YLC-8B.

„Iransko okretanje prema kineskim sustavima protuzračne obrane odražava narušavanje povjerenja u rusku pouzdanost“, navodi se u izvješću Hudson Instituta. „Peking nudi kompletne i lako primjenjive sustave s fleksibilnim financijskim uvjetima, nešto što Moskva ne može parirati.“ Frustraciju Rusijom otvoreno je izrazio bivši potpredsjednik iranskog parlamenta, Ali Motahari, koji kaže: „Rusija je dala sustav protuzračne obrane S-400 Turskoj i Saudijskoj Arabiji, ali ga ne daje Iranu, koji joj je pružio pomoć dronovima.“

Digitalni suverenitet i „sigurnosni pojas“

Ovaj obrambeni pojas postao je još sigurniji iranskim potpunim usvajanjem kineskog satelitskog navigacijskog sustava BeiDou, kojim je zamijenio američki GPS, koji je iransko precizno navođeno streljivo učinio imunim na taktike “odbijanja GPS-a” i lažiranja koje su SAD koristile tijekom “Dvanaestodnevnog rata” prošlog lipnja.

Gloria Shkurti Ozdemir, pišući za Politics Today, kaže: „Iran je zahvaljujući BeiDouu uspio ostvariti svoje programe projektila i bespilotnih letjelica sa strateškom neovisnošću.“ Dodaje: „Imunitet protiv američkog miješanja sada je stvarnost.“ Kina koristi svoj BeiDou sustav kao dio svoje strategije jačanja iranskog digitalnog suvereniteta zamjenom zapadnog softvera vlastitim, mnogo teže probojnim sustavom.

Savez sada prelazi iz serverske sobe na more. Sredinom veljače 2026. tri nacije planiraju provesti svoje osme vježbe “Pomorski sigurnosni pojas” u sjevernom Indijskom oceanu. Ove vježbe, u kojima sudjeluju i redovna iranska mornarica i IRGC, planirane su da se poklope s pojačanim napetostima u regiji, što je jasan pokazatelj trilateralnog jedinstva.

Moskva pazi da isključi obvezu “uzajamne obrane” prema Iranu kako bi izbjegla uvlačenje u konvencionalni rat. Njena tehnička pomoć osigurava da Iran ostane trn u oku zapadnih interesima, odvlačeći američke resurse dalje od istočne Europe.

Strateški imperativi i politika SAD-a

Strateške implikacije za SAD su ključne. Strategija „maksimalnog pritiska“ zaobilazi se strategijom „maksimalne integracije“ između Teherana, Pekinga i Moskve.

Kina trenutno uvozi 1,4 milijuna barela iranske nafte dnevno. „Perzijska tvrđava“ je za Kinu pitanje nacionalnog industrijskog života. Kako objašnjava Modern Diplomacy, „Peking smatra uspjeh Mossada u prodiranju u iransku unutrašnjost izravnom prijetnjom svojim ekonomskim interesima i inicijativi Pojas i put.“ Moskva pazi da isključi obvezu „uzajamne odbrane“ prema Iranu kako bi izbjegla uvlačenje u konvencionalni rat. Njena tehnička pomoć osigurava da Iran ostane trn u oku zapadnih interesa, odvlačeći američke resurse od istočne Evrope.

Američka strategija izolacije Irana sada je slijepa ulica. Kao što je Joe Kawly objasnio u članku objavljenom u Alhurri, „Kina omogućuje izdržljivost, a ne eskalaciju… pomaže Iranu da održi kapacitete dok ostane ispod praga koji bi izazvao izravnu američku odmazdu.“ SAD se sada suočava s Bliskim istokom na kojem je „Os otpora“ tehnološki napredna fronta koju podržava drugo najveće svjetsko gospodarstvo. Kako se približava „druga runda“, svaki napad na iranski teritorij sada se suočava sa zidom kineskih senzora i ruskog saveza koji je sada prešao tačku bez povratka. Bliski istok je možda službeno izgubio svoj neosporni zračni prostor, prenosi https://www.middleeastmonitor.com/20260210-the-new-axis-of-resistance-sino-russian-technological-buoyancy-in-iran/

Facebook komentari