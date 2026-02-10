Trump šalje još jedan nosač aviona u Iran?

Odlučio se na ovaj korak kako bi bio spreman za napade na Iran u slučaju da pregovori s Islamskom Republikom propadnu, prenosi Axsios.

Sjedinjene Države i Iran nastavili su razgovore u Omanu prošlog petka, prvi put od 12-dnevnog rata u lipnju, ali Trump je istovremeno pokrenuo masovno vojno gomilanje u Perzijskom zaljevu. “Ili ćemo postići dogovor ili ćemo morati učiniti nešto vrlo drastično, kao prošli put “, rekao je Trump za Axios .

Trump je rekao da očekuje da će se drugi krug pregovora između SAD-a i Irana održati sljedeći tjedan.

„Imamo armadu koja ide tamo, a možda ide još jedna “, rekao je Trump, dodajući da „razmišlja“ o slanju još jedne udarne skupine nosača aviona.

Američki dužnosnik potvrdio je da se vode razgovori o slanju druge udarne skupine nosača zrakoplova u regiju .

To bi bio dodatak već postojećem nosaču zrakoplova USS Abraham Lincoln i njegovoj udarnoj skupini, koja uključuje borbene avione, krstareće rakete Tomahawk i nekoliko brodova.

Umjesto toga, Trump je izrazio optimizam u pogledu diplomatskog puta, tvrdeći da Iran “jako želi postići dogovor” i pregovara puno ozbiljnije nego prije, upravo zbog vojne prijetnje.

„Prošli put nisu vjerovali da ću to zapravo učiniti “, rekao je Trump, aludirajući na svoju odluku o napadu na iranska nuklearna postrojenja u lipnju. „Precijenili su svoju kartu.“

Ovaj put razgovori su “potpuno drugačiji” , rekao je

To je navelo “jastrebove” u Washingtonu i Izraelu na zaključak da sveobuhvatni sporazum nije moguć te da bi se Trump umjesto toga trebao poslužiti vojnom opcijom.

Trump je rekao da je “očito” da svaki sporazum mora obuhvatiti iranski nuklearni program , ali da vjeruje da je moguće razgovarati i o iranskim balističkim raketnim zalihama.

„Možemo postići odličan dogovor s Iranom“, rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetit će Washington u srijedu i znatno je skeptičniji prema izgledima za “odličan dogovor”.

Trump je za Axios rekao da ne misli da je Netanyahu nervozan zbog pregovora između SAD-a i Irana. “I želi dogovor. Želi dobar dogovor.”

Dodao je da je Netanyahuov posjet, sedmi otkako se Trump vratio na dužnost, pomaknut sa sljedećeg na ovaj tjedan kako bi se uklopio u Trumpov raspored.

Sa svoje strane, Netanyahu je novinarima prije ukrcaja na let za Washington rekao da će predsjedniku predstaviti “naše stajalište o načelima ovih pregovora, bitnim načelima koja su, po mom mišljenju, važna ne samo za Izrael, već za sve u svijetu koji žele mir i sigurnost na Bliskom istoku”.

Larijani, visoki savjetnik iranskog vrhovnog vođe i tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti, posjetio je u utorak Muscat, gdje se sastao s omanskim sultanom i ministrom vanjskih poslova.

Očekuje se da će Larijani u srijedu stići u Dohu na sastanke s visokim katarskim dužnosnicima. Oman i Katar su dva ključna posrednika između SAD-a i Irana .

Američki dužnosnici vjeruju da bi Larijani mogao prenijeti iranske stavove posrednicima uoči drugog kruga pregovora.

