Evropska komisija optužila TikTok za kreiranje ovisnosti o aplikaciji

Evropska komisija je u petak optužila TikTok da je svoju aplikaciju svjesno dizajnirao tako da potiče ovisničko korištenje, ističući funkcije poput beskonačnog skrolanja, automatskog pokretanja videa, push notifikacija i algoritma za preporuke sadržaja. TikTok je, međutim, odbacio ove optužbe.

U preliminarnim nalazima istrage o usklađenosti s evropskim Zakonom o digitalnim uslugama (Digital Services Act – DSA), Komisija je navela da TikTok nije adekvatno procijenio kako dizajnerske odluke mogu negativno utjecati na dobrobit korisnika, posebno maloljetnika i ranjivih grupa.

Beskonačno skrolanje

Kao problematični indikatori istaknuti su noćno korištenje aplikacije i učestalost otvaranja tokom dana.

U saopćenju Komisije se navodi da određene funkcije aplikacije “nagrađuju” korisnike stalnim novim sadržajem, što može dovesti do kompulzivnog ponašanja i smanjenja samokontrole.

Zbog toga se od TikToka traži izmjena osnovnog dizajna korisničkog interfejsa, uključujući gašenje beskonačnog skrolanja, uvođenje obaveznih pauza za vrijeme korištenja te izmjene sistema preporuka.

TikTok je odbacio optužbe, navodeći da su preliminarni nalazi “kategorijski netačni i bez osnova” te poručio da će iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi osporio zaključke Komisije.

Pojačan nadzor regulatora

Navode i da TikTok nudi alate za upravljanje vremenom pred ekranom i roditeljske kontrole, ali Evropska komisija smatra da te mjere nisu dovoljno efikasne jer ih je lako zaobići i zahtijevaju dodatni angažman roditelja.

Ove optužbe dolaze u trenutku kada su društvene mreže širom svijeta pod pojačanim nadzorom regulatora.

TikTok sada ima rok za odgovor na preliminarne nalaze Evropske komisije, a potvrđeno kršenje DSA pravila može rezultirati kaznama do šest posto globalnog godišnjeg prihoda kompanije.

