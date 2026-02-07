Slovenija planira zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

Slovenska vlada na sjednici u Dravogradu usvojila je smjernice za izmjene zakona kojima bi se djeci mlađoj od 15 godina ograničilo korištenje društvenih mreža, javlja slovenska agencija STA.

Potpredsjednik vlade Matej Arčon pojasnio je da je inicijativu pripremilo Ministarstvo obrazovanja, a da će prije usvajanja zakonskih mjera smjernice trebati razmotriti i Ministarstvo za digitalnu transformaciju.

Arčon je nakon sjednice naglasio da se ovim korakom želi spriječiti negativan utjecaj društvenih mreža na adolescente i djecu mlađu od 15 godina, a da je u tome Slovenija djelimično pratila primjere drugih država.

– U svijetu i Evropi posljednjih tjedana i mjeseci ova tema je veoma aktualna, i zbog toga kao vlada pokazujemo da nam je stalo do naše djece – rekao je Arčon.

Regulacija TikToka i Snapchata

Vlada planira regulirati društvene mreže i ograničiti njihovo korištenje za mlađe od 15 godina, a kao primjere Arčon je naveo TikTok i Snapchat.

– Smjernice će još dopuniti struka, a pripremit će se i zakonska podloga za ograničavanje mreža, naravno u smislu zaštite djece i adolescenata – dodao je Arčon.

Evropski trendi ograničavanja pristupa

Nakon što je Australija u prosincu uvela zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, raste pritisak i na evropske vlade da učine isto. Francuska, Danska i Grčka su među zemljama koje poduzimaju konkretne korake, dok su Španija i Portugal ovog tjedna također najavile dobna ograničenja za društvene mreže.

Inicijative za strožu kontrolu i ograničenja pojavljuju se i na nivou Evropske unije. Evropski parlament je u studenom prošle godine predložio dobnu granicu od 16 godina za samostalno korištenje društvenih mreža, platformi za dijeljenje videozapisa i alata umjetne inteligencije. Prema tom prijedlogu, mladi u dobi od 13 do 16 godina imali bi pristup tim sadržajima samo uz dozvolu roditelja ili staratelja.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen u septembru prošle godine istakla je da EU treba razmotriti uvođenje dobnog ograničenja za pristup društvenim mrežama, te je najavila osnivanje panela stručnjaka koji će pripremiti preporuke za daljnje djelovanje.

