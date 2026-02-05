Albanija ukinula privremenu zabranu TikToka

Albanija je ukinula privremenu jednogodišnju zabranu pristupa platformi TikTok, javili su u četvrtak lokalni mediji.

Albansko Vijeće ministara podržalo je odluku o ukidanju privremene mjere kojom se ograničavao pristup platformi TikTok na teritoriji te zemlje, navodeći da su “pitanja u oblasti javne i socijalne bezbjednosti u digitalnom okruženju već riješena”, prenijeli su lokalni mediji.

Odlukom, koja je potpisana u utorak, Nacionalno tijelo za sajber bezbjednost zaduženo je da prekine primjenu ranije uvedenih tehničkih mjera, čime će biti omogućen potpuni pristup platformi.

Albanija je u martu 2025. godine zabranila pristup platformi TikTok nakon tragičnog ubistva četrnaestogodišnjeg Martina Canija u blizini škole “Fan Noli”, kada ga je ubio njegov vršnjak.

– Društvene mreže, a posebno TikTok i Snepčet, svakodnevno uvlače našu djecu u svoje labirinte od najranijeg uzrasta – rekao je albanski premijer Edi Rama u obraćanju medijima nakon ubistva u Tirani.

Odluka o ukidanju zabrane TikToka stupiće na snagu nakon objavljivanja u “Službenom glasniku”, nakon čega će građani Albanije ponovo moći da koriste ovu platformu.

