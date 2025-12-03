Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti

Novo istraživanje upozorava da kombinacija pretilosti i niske razine kolina može ubrzati starenje mozga i potaknuti rane znakove neurodegenerativnih bolesti, uključujući Alzheimerovu bolest.

Kolin je prepoznat kao ključan nutrijent za očuvanje zdravlja. Naučnici sa američkog Univerziteta Arizona State (ASU) navode da nedostatak kolina, zajedno s metaboličkim opterećenjem povezanim s pretilošću, može ukazivati na rani kognitivni pad, puno prije nego što se pojave klinički simptomi.

Ovo istraživanje dodatno potvrđuje da je kolin vrijedan pokazatelj metaboličke i moždane disfunkcije te naglašava važnost njegovog dovoljnog dnevnog unosa, jer je nužan za ljudsko zdravlje, kaže neurobiolog Ramon Velazquez sa ASU-a u članku objavljenom na stranicama tog američkog Sveučilišta.

U studiji, koja je objavljena u časopisu Aging and Disease, sudjelovalo je 15 osoba s pretilošću, prosječne dobi 33,6 godina, koje su uspoređene s 15 zdravih ispitanika. Analizirane su kemijske razine i biomarkeri. Osobe s pretilošću imale su niže koncentracije kolina, povećane upalne pokazatelje te višu razinu neurofilamentnog lakog lanca (NfL), krvnog proteina koji ukazuje na oštećenje neurona. U studiji je uočena snažna povezanost između nižeg kolina i višeg NfL-a, a ista povezanost potvrđena je i u posmrtnim analizama mozga osoba koje su imale Alzheimerovu bolest ili blagi kognitivni poremećaj.

– Naši rezultati upućuju na to da dobro metaboličko zdravlje i dovoljan unos kolina kod mladih odraslih osoba podržavaju zdravlje neurona i time postavljaju temelje za zdravo starenje – ističe bihevioralna neuronaučnica Džesika Džad sa ASU-a.

Iako uzročnost nije potvrđena, rezultati istraživanja sugeriraju moguću ulogu kolina u smanjenju rizika od demencije. Dnevni unos kolina može se lako osigurati konzumacijom jaja, ribe, peradi, graha i kupusnjača.

– Većina ljudi ne shvata da ne unosi dovoljno kolina. Uvrštavanje namirnica bogatih kolinom u prehranu može pomoći u smanjenju upale i podržati zdravlje tijela i mozga tokom starenja – dodaje biohemičarka Vendi Vinslov sa ASU-a.

