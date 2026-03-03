Svijet

Iranci udarili jako: Američka ambasada u Dubaiju u plamenu VIDEO

29.9K  
Objavljeno prije 2 sata

Američko veleposlanstvo u Dubaiju gori nakon što ga je pogodio iranski dron, prema izvorima iz regije.

Incident se dogodio u vrijeme kada se situacija na Bliskom istoku brzo pogoršava.

Ranije je američka administracija zatvorila veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Libanonu , a istovremeno je upozorila Amerikance da napuste neke zemlje u regiji zbog rastuće prijetnje napada.

Dužnosnici još uvijek procjenjuju štetu i sigurnosne mjere, dok su lokalne snage brzo reagirale kako bi ugasile požar i osigurale prostorije veleposlanstva.


