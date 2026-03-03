Iranci udarili jako: Američka ambasada u Dubaiju u plamenu VIDEO

Incident se dogodio u vrijeme kada se situacija na Bliskom istoku brzo pogoršava.

Just got a new angle of the Burjuman Dubai US Embassy Explosion pic.twitter.com/0WM65HOGW2 — Deon Menezes (@DeonMen) March 3, 2026

Ranije je američka administracija zatvorila veleposlanstva u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Libanonu , a istovremeno je upozorila Amerikance da napuste neke zemlje u regiji zbog rastuće prijetnje napada.

Earlier situation👇. US embassy uae Dubai. pic.twitter.com/wiADW2hw59 — P A N J A B I 🇵🇰🇬🇷 (@MNG_GiLL) March 3, 2026

Dužnosnici još uvijek procjenjuju štetu i sigurnosne mjere, dok su lokalne snage brzo reagirale kako bi ugasile požar i osigurale prostorije veleposlanstva.

BREAKING; US Embassy on fire in Dubai, UAE following Iranian drone attack. pic.twitter.com/lamqajiMsM — Global Surveillance (@Globalsurv) March 3, 2026

Facebook komentari