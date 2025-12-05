Sljedeće bi godine cijene pametnih telefona mogle značajno porasti

Ekonomisti upozoravaju da se taj trend neće zaustaviti, a sljedeće godine bi cijene uređaja poput računala i pametnih telefona mogle značajno porasti.

Velika potražnja za čipovima

Problem je u memorijskim čipovima, čija cijena posljednjih mjeseci rapidno raste zbog velike potražnje. Glavni razlog su tehnologije umjetne inteligencije kojima je potrebno mnogo čipova. Proizvođači čipova fokusiraju se na AI industriju jer im je to isplativije, što smanjuje ponudu memorijskih čipova za računala i telefone.

– Prema tržišnim zakonima, kada potražnja raste, a ponuda pada, dolazi do porasta cijena – navode stručnjaci.

South China Morning Post piše da bi situacija mogla postati još gora kada Nvidia počne koristiti čipove LPDDR4, koji se najčešće koriste u pametnim telefonima i serverima za AI. U Kini su cijene memorijskih čipova u proteklih šest mjeseci udvostručene, a neke su porasle i više puta.

Skuplji iPhone?

Prema analitičarima Counterpointa, nestašica memorijskih čipova već je povećala troškove materijala za neke modele pametnih telefona za 15 posto. Kako će nestašica trajati, jasno je da će cijene rasti i dalje.

Proizvođači telefona pokušavaju smanjiti troškove, koristeći starije module zaslona i kamera ili prilagođavajući tehničke specifikacije. Međutim, neki modeli ipak će poskupjeti.

Tech Times predviđa da bi Appleovi iPhone Pro i Pro Max modeli mogli “značajno poskupjeti”, uz moguće povećanje cijena od 50 do 100 dolara za modele iz serije Pro sljedeće godine.

Facebook komentari