Mask u rad pustio svoju Wikipediju poboljšanu umjetnom inteligencijom pod nazivom Grokipedia

Kontroverzni milijarder Ilon Mask (Elon Musk) pokrenuo je u ponedjeljak ranu verziju internetske enciklopedije pod nazivom Grokipedia, koju u potpunosti piše i uređuje vještačka inteligencija.

Mask već duže vrijeme najavljuje razvoj platforme koja bi, uz pomoć umjetne inteligencije, predstavljala konkurenciju poznatoj Wikipedia. Nova stranica vizuelno podsjeća na Wikipediju po izgledu i strukturi, iako je količina sadržaja zasad mnogo manja. Na početnoj stranici Grokipedie trenutno se navodi da sadrži 885.000 članaka, dok Wikipedia na engleskom jeziku ima više od osam miliona.

Prema Masku, ovaj projekat je najnoviji pokušaj da iskoristi Grok, sistem umjetne inteligencije koji je razvila njegova kompanija xAI, a koji je sličan ChatGPT-u. Mask tvrdi da Grokipedia treba ponuditi „alternativni pogled“ i „desničarski narativ“ koji je, kako on smatra, potisnut u američkom medijskom prostoru.

Pokretanje Grokipedije izazvalo je različite reakcije – dok su Maskovi pristalice izrazile oduševljenje zbog njegovog novog projekta, kritičari su već prvog dana uočili brojne nepravilnosti. Neki članci, prema njihovim riječima, sadržavali su netačne informacije ili doslovno prepisane odlomke iz Wikipedije.

Korisnici koji su testirali funkcionalnost sajta naveli su da brojni opisi događaja sadrže izmijenjene činjenice i da navedeni izvori često ne podržavaju tvrdnje koje su u tekstu citirane.

Jedan od najzapaženijih primjera grešaka pojavio se u dijelu koji se odnosi na Maskov navodni angažman u američkom Ministarstvu odbrane. Grokipedija je, naime, pogrešno navela da je Vivek Ramasvami (Vivek Ramaswamy), kandidat za guvernera Ohaja, preuzeo „istaknutiju ulogu“ nakon Maskovog odlaska u maju. U stvarnosti, Ramasvami je napustio zajedničku radnu grupu prije nego što je ona postala dio administracije Donalda Trampa (Donald Trump) u januaru.

Dodatnu zabunu izazvalo je to što su kao izvori za ovu netačnu tvrdnju navedeni članci BBC-ja i Al Jazeere, iako nijedan od njih Ramasvamija nije ni spominjao.

