Sci-Tech

Arheolozi otkrili jaje dinosaurusa staro milion godina

2.3K  
Objavljeno prije 19 minuta

Kako su analize pokazale, riječ je najverovatnije o tarbosaurusu, rijetkom tipu dinosaurusa mesoždera, koji je predak tiranosaurus reksa

Nizozemski istraživači iz muzeja Ortejdmuseum otkrili su fosiliziranu ljusku jajeta dinosaurusa, staru milion godina, prenose danas holandski mediji.

Kako je saopšteno iz muzeja, naučnici vjeruju da je u pitanju jaje tiranosaurus reksa, prenio je “NL Times”.

Jaje je otkriveno prije tri godine u formaciji stijena u američkoj državi Vajoming, a naučnici su od tada nastojali da analizama utvrde kojoj vrsti dinosaurusa je pripadalo, prenosi Srna.

Pošto u jajetu nije postojao embrionalni materijal, stručnjaci su morali pomoću drugih komponenata da otkriju koja vrsta je izlegla jaje, kao što je struktura kalcijum karbonata i veličina jajeta.

Kako su analize pokazale, riječ je najverovatnije o tarbosaurusu, rijetkom tipu dinosaurusa mesoždera, koji je predak tiranosaurus reksa.

Naučnici vjeruju da u istoj oblasti ima još ovakvih ostataka jaja dinosaurusa, pa će istraživanja na tom području biti nastavljena.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh