Nvidia i AMD će plaćati SAD 15 posto prihoda od prodaje čipova u Kini

Giganti u proizvodnji čipova, Nvidia i AMD, dogovorili su se da će američkoj vladi plaćati 15 posto prihoda od prodaje u Kini kao dio sporazuma ‘bez presedana’ kako bi osigurali izvozne dozvole za Kinu, javlja BBC.

Moćni čipovi

SAD je ranije zabranio prodaju moćnih čipova koji se koriste u oblastima poput umjetne inteligencije (AI) Kini, prema izvoznim kontrolama koje su uglavnom povezane sa nacionalnom sigurnošću.

Sigurnosni stručnjaci, uključujući neke koji su služili tokom prvog mandata predsjednika Donalda Trampa, nedavno su uputili pismo administraciji izražavajući “duboku zabrinutost” da je Nvidia H20 čip “moćan akcelerator” kineskih AI kapaciteta.

Svjetska tržišta

Nvidia je za BBC izjavila kako se pridržava pravila koja američka vlada postavlja za njihovo sudjelovanje na svjetskim tržištima.

– Iako već mjesecima nismo slali H20 u Kinu, nadamo se da će pravila izvozne kontrole omogućiti Americi da se takmiči u Kini i širom svijeta – dodali su.

AMD se nije odmah oglasio na zahtjev za komentar. Bijela kuća je odbila dati izjavu.

Prema dogovoru, Nvidia će američkoj vladi plaćati 15 posto prihoda od prodaje H20 čipova u Kini.

Kinesko tržište

AMD će također dati 15 posto prihoda od prodaje svog MI308 čipa u Kini Trumpovoj administraciji, što je prvi izvijestio Financial Times.

H20 čip je posebno razvijen za kinesko tržište nakon što je Bidenova administracija uvela izvozna ograničenja 2023. godine. Njegova prodaja je praktično zabranjena od strane Trumpove vlade u aprilu ove godine.

Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang mjesecima lobira na obje strane za nastavak prodaje čipova u Kini. Navodno se prošle sedmice sastao s predsjednikom Donaldom Trumpom.

