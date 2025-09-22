Venera u Djevici donosi LJUBAVNI ZAOKRET – evo koja 4 znaka čekaju promjene!

19.9.2025. započelo je razdoblje koje će donijeti promjene u našim odnosima – Venera je ušla u znak Djevice. Ovaj položaj često izaziva podijeljene osjećaje: s jedne strane potiče nas da ljubav izrazimo na prizemniji, praktičniji način, a s druge nas suočava s vlastitim očekivanjima i nesavršenostima.

Za razliku od njezine egzaltacije u Ribama, gdje Venera djeluje slobodno, intuitivno i idealistički, u Djevici se osjeća ograničeno, jer ovdje mora prolaziti kroz filter razuma i analize. Upravo zbog toga tijekom ovog tranzita ljubav ne izgleda kao romantični film, već kao stvarni život – pun sitnih izazova, ali i konkretnih prilika za rast.

Ovo je vrijeme kada su iskrenost i autentičnost važniji od velikih gesta. Ljubav se sada pokazuje kroz djela: kroz podršku, pažljivo slušanje i spremnost da gradimo odnos korak po korak.

Venera u Djevici često donosi i veću dozu kritičnosti – prema partneru, ali i prema sebi. No ta kritičnost može biti iscjeljujuća ako se iskoristi za jasnije postavljanje granica i usklađivanje vrijednosti.

Najviše će osjetiti promjene četiri znaka, kojima će ovaj tranzit donijeti prekretnicu u ljubavnoj priči.

Blizanci

Za Blizance, ulazak Venere u Djevicu otvara pitanja emocionalne dubine i ranjivosti. Više nego inače bit ćete usmjereni na introspekciju – na to kako iskustva iz obitelji ili ranog odrastanja oblikuju način na koji birate partnere i gradite odnose.

Mogli biste osjetiti želju za većom bliskošću, no jednako tako od Vas će se tražiti da i sami pružite ono što očekujete od drugih.

Ovo je razdoblje u kojem se jasno pokazuje da se prava bliskost ne podrazumijeva, već da se gradi svakodnevnim djelima, povjerenjem i dosljednošću.

Djevica

Kako Venera prolazi kroz Vaš znak, svjetla pozornice prirodno se usmjeravaju na Vas. To može probuditi sklonost samokritici i naglasiti nedostatke koje uočavate u odnosima, ali istovremeno donosi i novu jasnoću.

Mnogi će Vas doživjeti privlačnijima nego inače – Vaša prirodna jednostavnost i autentičnost sada postaju magnetične.

Otvaraju se mogućnosti za nove kontakte i društvene prilike. Ako se odvažite izaći iz svoje zone sigurnosti, mogli biste upoznati ljude koji će Vas inspirirati, podržati i podsjetiti koliko vrijedite.

Strijelac

Za Strijelce, tranzit Venere u Djevici povezan je s ambicijama i željom da ostavite dublji trag u svijetu. Možete osjetiti snažniji poriv za osobnim rastom, boljim ugledom ili jačom pozicijom.

Ipak, Venera ovdje upozorava da uspjeh dolazi postepeno – prvo je potrebno dokazati se kroz male zadatke, a tek onda slijede veće odgovornosti.

Ovo razdoblje može donijeti pažnju važnih ljudi ili autoriteta koji mogu utjecati na Vašu karijeru. No pritom je ključno da odvojite poslovni život od privatnog i da unutarnju napetost ne prenosite na najbliže.

Ribe

Ulaskom Venere u Djevicu naglašava se Vaše polje partnerstva. To znači da odnosi postaju glavno područje rasta i učenja. Možete osjetiti veću potrebu za povezivanjem i za time da partner bude podržavajući i usklađen s Vašim potrebama.

Ipak, ovaj tranzit donosi i realne provjere – podsjeća Vas da nitko nije savršen i da očekivanje stalnog savršenstva može dovesti do razočaranja.

Umjesto da tražite nedostatke, važno je da prepoznate i cijenite ono što već imate. Na taj način izbjegavate nepotrebne sukobe i gradite zdraviju dinamiku u odnosu.

Pripremila: Suzana Dulčić

